"Nyt olisi urheilun vuoro", toteaa JP Leskinen.
"Nyt olisi urheilun vuoro", toteaa JP Leskinen.Kuva: Miia Lahtinen
Puheenvuoro

Vieraskynä ja toi SRL:n kevätkokous

SRL:n entinen puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen jakaa ajatuksiaan SRL:n kevätkokouksen jatkokokouksesta.
Julkaistu
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SRL
Jukka-Pekka Leskinen
puheenvuoro
J-P Leskinen
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