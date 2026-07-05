Vieraskynä ja toi SRL:n kevätkokous

Tässä muutamia ajatuksiani tämän hetken tilanteestamme.Nyt jos koskaan on meillä syytä panna jäitä hattuun.Emme tarvitse "varoittavia" esimerkkejä vaan hyviä suorituksia ja saavutuksia. Näitä meille on tarjolla kaikissa olympialajeissamme. Niin kenttä-, koulu- kuin esteratsastajamme ovat hemmotelleet meitä loistavilla kansainvälisillä saavutuksilla. Nauttikaamme niistä. Onneksi hevosemme tai ratsastajamme eivät noista Liitonkokouksista välitä, vaan jatkavat loistavia suorituksiaan kilpailusta toiseen.Kun seurasin Liittomme kevätkokousta, tuli välillä mieleen, että meneillään oli juristijäsentemme keskinäinen luokka. Missä lajissa ja millä tasolla, jäi minulle epäselväksi. Väännettiin pienistä yksityiskohdista loputtomiin.Kokouksen puheenjohtaja toimi kyllä mielestäni erinomaisesti. Kun toimitaan avoimessa ja demokraattisessa liitossa, on annettava kaikkien kukkien kukkia. On kuitenkin selvää, että urheilu ja sen tulokset on oltava kärjessä, kun tästä eteenpäin eletään.Nyt olisi urheilun vuoro. Meillä on mahtava laji, ja yleisö ymmärtää sen. Mitä pikimmin nostamme urheilulliset saavutuksemme valokeilaan, varsinkin kun niitä on saatu ja uusia on lupa odottaa, sitä pikemmin voimme siirtyä seuraaviin kilpailuihin ja saavutuksiin. Tämä tilanne ei ole missään nimessä urheilijoidemme syytä. He ovat osuutensa suorittaneet. Hallituksessa on valtava määrä hevostietoutta. Tämän tiedon säilyttäminen ja edelleen kehittäminen on merkittävä voimavaramme ja vahvuutemme. Toivon myös, että hallitukseen nyt valittavat uudet jäsenet ovat tarpeeksi urheilullisia ja kansainvälisesti orientointuneita RATSASTUSIHMISIÄ. Olemme merkittävä laji olympialiikkeessä ja suomalaisessa urheilukentässä ja meillä ei ole mitään hävettävää.JP LeskinenSRL:n entinen puheenjohtaja