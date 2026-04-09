Kerrotko ihmisen vai hevosen tarinaa?

Menestyvät ratsastajat ja raviohjastajat saattavat olla äärimmäisen taitavia kommunikoimaan hevostensa kanssa. Tuhansien ja tuhansien toistojen jälkeen kummankin osapuolen hermoradat muokkautuvat superlaajakaistoiksi, ja impulssi–responssi-nopeus sen kuin entisestään kasvaa.

Lopulta hevonen reagoi pyyntöihin jo, kun ihminen omasta mielestään vasta miettii niitä. Alkaa tuntua vahvasti siltä, että hevonen tekee tietoisia valintoja itse.