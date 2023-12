Kolumni: Marko Björs ja Ikean arvonta

Marko Björs lähetti viime viikolla Facebookin messengerin kautta viestiä.

Kysyi puhelinnumeroa, kun oli kadottanut sen.

Laitoin tietysti heti.

Sen jälkeen hän pyysi vähän jelppiä yhdessä Ikean arvonnassa.

"Tarvitsen vielä 5 ääntä voittaakseni. Saat minulta tekstiviestin. Voitko lähettää minulle saamasi koodin? Jos voitat, voimme jakaa voitot. Kiitos paljon."

"Onko se ok?" Hymiö.

Kohta: "Kirjoita minulle hotmail-osoitteesi."

Sitten muistutus.

"Leena".

Tässä tuli ratkaiseva virhe. Björskö murehtisi noin paljon jotain arvontaa ja lisäksi hoputtaisi määräilevään sävyyn.

Poistin puhelinnumeron.

Kelasin aiempaa keskustelua, ei siitä nyt niin kauaa ollut. Se näkyi siinä heti yllä.

Sitten huomasin toisenkin Marko Björsin profiilin lähettämän kaveripyynnön, jota olin ohimennen ihmetellyt joskus marraskuun alussa. Olin kysynyt, että onko pyyntö todellinen, ja saanut vastauksen, että jos lippis päässä, niin joo, se toinen on hakkerin aikaansaannoksia.

Mutta kumpi näistä nyt sitten oli se oikea? Soittaa ei sentään viitsi, mitä kellokin on, mutta jos Whatsapin kautta.

Björs vastasi heti, että lippis on ookoo, sitä toista profiilia FB ei ole poistanut, vaikka poliisillekin on ilmoitettu.

Sherlock. Ettei vaan olisi feikki tämäkin. Hakkeroitu, kuten Björs väitti. Vai väittikö?

Mikähän olisi sellainen kysymys, mihin tietää vastauksen vain Marko Björs?

Jotakin, joka liittyy Ruskeasuon alkuaikojen hevosiin, muttei kuitenkaan ihan Matador-tasoa, vaan jotain vaikeampaa. Ehkä Wonnesta jotain?

No, se asia sitten selvisi ilman Wonneakin.

Lippispäinen on se oikea.

Mutta oudon hankalaksi meni ja jossain kohtaa tuntui, että apua, tässähän on ihmisellä keinot loppujen lopuksi aika vähissä. Ja korvissa kaikuvat firman IT-päällikön varoitukset siitä, "ettei mennä klikkailemaan kaiken maailman pyyntöjä".

Entäs sitten (kohta), kun tekoäly on täysillä mukana geimeissä ja tuottaa paitsi sävyltään ja nyansseiltaan juuri oikeanlaista tekstiä, myös kuvia, joissa kaikki on ihan oikean näköistä? Mistä kohta tietää varmuudella enää mitään? Paitsi korkeintaan sen, että ollaan disinformaation kanssa ihan uudella levelillä.

No niin, kiitos, että luit tähän asti. Tämä oli aasinsilta, joka johdattaa tunteelliseen, mutta optimistiseen ja toiveikkaaseen loppukaneettiin.

Torstaina 28. päivä ilmestyvä lehti on historiaa. Se on viimeinen sellainen Hevosurheilun paperinen lehti, jossa on painettu ratsastusliite mukana. Printti, se paperilehti siis, kävi liian ahtaaksi ja hankalaksi liikkeiltään nopealle ratsastukselle. Näin me tilanteen näemme. Heti ensi vuoden alussa liite siirtyy lopullisesti verkkoon, josta me kovasti toivomme, että paperilehden tilaajat käyvät sen lukemassa, kuuluuhan se olennaisena osana heidän maksamaansa, koko hevosalan ykkösmedian, tilaukseen.

Mutta vaikka formaatti muuttuu, periaatteet eivät. Me teemme edelleen kaikkemme tuottaaksemme teille luettavaa, joka perustuu tietoon eikä mutuun, jossa faktat ovat kohdallaan ja sitaatit aitoja. Niin kuin olemme tehneet jo sata vuotta.

SRL:n jäsenet, huom, vuoden 2023 loppuun asti on vielä aikaa lunastaa jäsenetuna kolmen kuukauden ilmainen, määräaikainen Hevosurheilu Ratsastuksen tilaus! Saat sen voimaan jäsenhuoneessa oma.ratsastus.fi.