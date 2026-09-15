Entä sinä päivänä, kun karsina on tyhjä?
Entä sinä päivänä, kun karsina on tyhjä?Kuva: Leena Alérini
Puheenvuoro

Kolumni: Hevosen kuolema

Ihminen pohtii, onko hän huono omistaja, jos ei yritä "ihan kaikkea"?
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi