Tiedätkö, millainen vastuu on yhdistyksen hallituksella?
Tiedätkö, millainen vastuu on yhdistyksen hallituksella?Kuva: HU arkisto
Puheenvuoro

Kolumni: Hyvä hallintotapa – sanahelinää ja skumppaa vai aitoa vastuuta?

Kun korulauseet hyvästä hallintotavasta riisutaan, jäljelle jää arjen raadollisuus. Mitkä ovat sinun tai äänestämäsi ehdokkaan motivaatiot vapaaehtoistyöhön?
Julkaistu
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