Kuvituskuva
KuvituskuvaKuva: Roosa Lindholm
Puheenvuoro

Kolumni: ”Mutku tää ei mee!”

Kun asiat eivät toimi kuten haluaisit, etsitkö syyllistä satulan alta vai mietitkö, mitä itse teit väärin?
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi