Kolumni: Ota skumppaa

Myrkyllinen ilmapiiri tallilla. Niin kauhea, että jotkut käyvät sen takia tallilla öisin. Jaana ja Tuula eivät mahdu samalle tallikäytävälle. Ei mikään valtava ihme ottaen molempien innon puhua selän takana paskaa. Heidi länkyttää aamusta iltaan "treenaamisestaan", vaikka rouva hädin tuskin on vielä oppinut keventämäänkään. Marja, tallinpitäjä, ei jousta maksuissa, vaikka asiakkaat siivoaa sille sen tallin. Se tyrkyttää kaikille muille surkeeta heinää ja syöttää sitä parempaa omille hevosilleen, jotka on jotain latvialaisen työhevosen ja issikan risteytyksiä. Päivi on persaukinen. Niinpä se varastaa naapuriboksin hevosen lisäravinteita omalleen. Entä sitten tätien täti Virve, joka "työskentelee maasta", tai ainakin kuvittelee niin? Virve, joka muuten ei tiennyt, kuka on Steve Guerdat, on tunnistettu monta kertaa HT-netistä eri nimimerkkien takaa. "No hyvää päivää" ja "Mä vaan" on varmuudella Virve. Viimeksihän jokaikinen tajusi, että "eläimiä rääkkäävä rikollinen tallinpitäjä-luuseri" on Marja. Ei ihme, että Marja ei ole viime aikoina nukkunut ja on kuin perseeseen ammuttu karhu.Kavereilta kuulee ja somesta voi lukea. Kauhutarinoita riidoista, pahan puhumisesta, kateudesta ja häiriköinnistä tallilla.Talliyhteisö, jossa kaikki ovat tyytyväisiä, on harvinaisempi ilmiö. Marko Björsin talli Ruskeasuolla on sellainen. Siellä on hyvä henki, siitä ovat kaikki yhtä mieltä. Sen ansiosta, tai siitä johtuen, tallilla kokoontuu ”Skumpparyhmä”, joukko hieman kypsempiä pitkän linjan hevosharrastajia, nauttimaan kuplivaa noin kerran kuussa. Kesällä kentän laidalla, talvella tallissa ja nyt ollaan alettu kokoontua jonkun kotonakin. Skumpparyhmä ei kylläkään nimenä ole aivan totuudenmukainen, sillä samppanjaa siellä pelkästään juodaan, vaikkei kehdata aina myöntääkään. . Kaikkia yhdistää rakkaus paitsi samppanjaan, tietysti myös hevosiin, sekä iso määrä vuosia, jopa vuosikymmeniä, hevosten parissa. Osa ratsastaa ja kilpailee aktiivisesti vielä itsekin, osa harrastaa, osalla on jälkikasvua, joka ratsastaa ja kilpailee. Kukaan ei oikein muista miten kaikki oikein alkoi. ”Jollakin oli joku ylimääräinen pullo samppanjaa ja päätettiin juoda se, kun oli kaunis kesäpäivä!” muistelee joku. Ihan tarkalleen ottaen, se menee niin, että yksi ryhmäläisistä matkustaa noin puolet vuodesta, tuo tuliaisia lentokentiltä, ja sitten maksetaan hänelle. Ja välillä haetaan Alkosta.Pian huomattiin, että varta vasten kokoontuminen on kiva tapa. Puhutaan hevosista, kisoista, lapsista, perheestä ja ihan koko elämästä. Aika paljon ehtii jutella yhden samppajalasin aikana. Ja ainahan voi ottaa toisen lasin. Ketä kutsutaan? Lavealla pensselillä. Alun perin sovittiin, että mukaan pääsevät ne joilla hevonen Markon tallissa. Kohta oli hyväksyttävä mukaan väljemmilläkin kriteereillä. Sovittiin että mukaan pääsee, jos on joskus ollut hevonen Markolla, jos vuokraa hevosta tai on hevosenhoitaja jollekin tallin hevoselle. Tai jos on joskus harkinnut pitää hevosta Markon tallilla. Sillä: "Kyllä me sitten päätettiin ottaa mukaan muutama tosi kivaksi tunnettu ja tiedetty hevosihminen, vaikkei linkkiä Markoon olekaan.” Tai ollutkaan, sillä nythän se linkki tietysti jo on. Yksi ehdoton sääntö kuitenkin on, eikä siitä jousteta. Ryhmä on aikuisille. Jäsenten on oltava yli 50-vuotiaita. ”Juu, ei me mitään teinejä kyllä oteta mukaan, ne saa kehittää omat ryhmänsä”.. Ikäjakauma on tällä hetkellä 50 - 74, ja siitä se hiljalleen nousee ihan luonnollista tahtia. Ja varmaan uusjäsenhankinnankin kautta. Sillä, hei, #yhdessä. Sanoista tekoihin, ei ne korulauseet jossain lajiliiton strategiassa toimi, jos ei niitä joku laita käytäntöön. Tällä hetkellä meitä on 15. Mikä tekee ryhmästä niin kivan?”Onhan tämä ihan ainutlaatuinen porukka, ihan hulvatonta menoa ja naurua riittää!””Täällä saa aina ymmärrystä, apua ja tukea hevosasioissa. Ja muissakin asioissa.””Empatiaa, jos ongelmia, ja jos vaikka lapselle tulee menestystä niin kaikki kyllä iloitsevat siitä yhdessä!”Sopii toivoa että markontallilaisten hyvä yhteishenki leviäisi kaikkialle. Näin on nimittäin niin paljon kivempaa. Hevosharrastus kun ”vie kaiken ajan ja kaikki rahat”, niin sen pitäisi olla kaikille mukavaa ja rentouttavaa, eikö?Skool! Otetaas sille!