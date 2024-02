Hevosalan eko- ja egosysteemit. Kuva: HU arkisto

Puheenvuoro

Kommentti: Egosysteemissä kukkaa ei oo mittää

Hevosalan osaamisesta on paljon lentäviä lauseita. Miten se nyt menikään, hevosihminenhän on viisaimmillaan, kun hän on harrastanut lajia 5 vuotta?