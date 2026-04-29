Kommentti: Kuusi viikkoa selvitysaikaa

Kevätkokous nro 1:ssä todettiin, että selvitys on oltava jäsenistöllä kahta viikkoa ennen kevätkokousta nro 2, joka taas on sääntöjen mukaan pidettävä viimeistään kesäkuun aikana. Aikaa ei siis ole loputtomiin. Kuutisen viikkoa. Tilintarkastajan esiin nostama huomio puutteista hallituksen huolellisuudessa tekee tilanteesta tavallista vakavamman. Nyt on kyse tarvittavien tietojen saamisesta esiin, jotta on mahdollista tehdä se, mitä ei kaksi viikkoa sitten kyetty tekemään: äänestää hallituksen vastuuvapaudesta. Keskeytetyn kevätkokouksen (nro 1) jälkeen ollut hiljaista, toivottavasti se tarkoittaa sitä, että yhteisesti valittu työryhmä on tekemässä sitä, mihin heille annettiin mandaatti: SRL:n tili- ja pöytäkirjoja tutkimassa. Päätös työryhmästä ja sen kokoonpanosta tehtiin yhteisesti, joten asiaa on myöhäistä arvostella jälkikäteen. Onko arvosteltu, se jäi hieman ilmaan alueiden puheenjohtajien maanantain someulostulossa. Kun asiasta kysyttiin, APU vakuutti olevansa selvityksen takana. SRL:n viimeisimmän liittokokouksen pöytäkirjaa ei tosin ole vielä näkynyt, mutta eihän sekään voi kuin toistaa sen, minkä jokainen voi kokoustallenteelta itse kuulla ja todeta. Entä kannattaako selvitystyön mahdollisia kustannuksia penätä tilanteessa, jossa ryhmä on luvannut selvittää asiat ilmaiseksi, tai lähes - apunaan toimivaa juristia mahdollisesti ehkä lukuunottamatta. Missä suhteessa se on lajiliiton hukkaamiin 330 tuhanteen euroon?