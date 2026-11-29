Ilmoituksissa peräänkuulutetaan lajin parhaita asiantuntijoita: kilpailijoita, tuomareita, valmentajia ja kisajärjestäjiä. Osuvilla henkilövalinnoilla saadaan rakennettua kattava kaari, jossa osaajat tuntevat ruohonjuuritason arjen kansalliselle tasolle saakka, nuorten hevosten ja ikäluokkien kehitystä unohtamatta. Parhaimmillaan komitea toimii siltana, joka rakentaa kilpailijoille selkeää polkua kohti kansainvälisiä kenttiä ja lopulta HUJO:n hellään huomaan.Toimiva komitea palvelee valtavan suurta joukkoa harrastajista ammattiratsastajiin ja hevoskauppiaisiin. Jotta tämä laaja kenttä tulee aidosti kuulluksi ja kehitystyö kantaa hedelmää, on hyvä kiinnittää huomiota roolien selkeyteen.Vapaaehtoiset luottamushenkilöt käyttävät satoja tunteja omaa aikaansa lajinsa eteen. Jotta into ja motivaatio säilyvät kaudesta toiseen, vapaaehtoistyön vastapainoksi tarvitaan selkeä toimintamandaatti ja tunne siitä, että omalla asiantuntemuksella on vaikutus lajin arkeen. Kun asiantuntijoille annetaan työrauha ja selkeät pelisäännöt, heidän osaamisestaan saadaan kaikki hyöty irti.Yhdistystoiminnan perusajatus on toimiva työnjako. Hallituksen tärkeä tehtävä on luoda isot strategiset raamit, huolehtia kokonaisuudesta ja valvoa taloutta. Lajikomiteoiden vahvuus on osaamisessa. Siksi operatiivinen lajikehitys, kuten kilpailujärjestelmän viilaaminen ja lajisääntöjen päivittäminen kannattaa jättää mahdollisimman pitkälle niiden käsiin, jotka hengittävät lajia joka päivä. Kun komitealla on selkeä näkymä myös käytettävissä oleviin resursseihin, suunnittelu pysyy realistisena ja päätöksenteko sujuvana.Hyvin organisoitu komiteamalli on tuttu ja toimivaksi todettu tapa viedä asioita eteenpäin niin kunnissa kuin muissakin suurissa järjestöissä. Se vaatii onnistuakseen luottamusta, avointa vuoropuhelua ja selkeää vastuunjakoa hallinnon ja asiantuntijoiden välillä.Uusien kausien ja luottamustehtävien äärellä onkin hyvä muistaa muutama perusasia yhteistyöstä. Yhdistys toimii demokraattisesti: päätöksiä voidaan tehdä, vaikka kaikki eivät ole samaa mieltä, sillä enemmistön kannatus on riittävä. Useat näkökulmat ovat rikkaus, mutta ne kääntyvät itseään vastaan, mikäli ei aidosti kuunnella ja pyritä ymmärtämään vasta-argumentoijan sanomaa. Suosittelen kokeilemaan aitoa kuuntelua ihan kaikessa kanssakäymisessä. Siinä saattaa oppia jotain uutta, saada vankemman kivijalan omille näkökulmilleen – tai saatetaanpa lähteä yhdessä kohti jotain aivan uutta.Jos keskustelu kuitenkin käy vilkkaana ja näkemykset eroavat, kannattaa ottaa hetkeksi puolipidäte tai pari. Tämän jälkeen oululaisittain sanottuna "vähä poristaan" ja etsitään yhteistä tahtia, jotta päästään myötäämään ja suuntaamaan kohti tavoitetta. Samaan päämäärään kun voi ratsastaa montaa eri reittiä.Ja tärkein vinkki kaikkeen järjestötoimintaan: älkää ainakaan nälkäisinä mitään päättäkö!