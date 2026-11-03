Kapteenin pitää tuoda maajoukkueelle lisäarvoa. Esteitä tiellä on jo muutenkin.
Kapteenin pitää tuoda maajoukkueelle lisäarvoa. Esteitä tiellä on jo muutenkin.Kuva: Leena Alerini
Puheenvuoro

Kommentti: Suomi tarvitsee omat Otto Beckerinsä

Huipulle ei pidä kiertää. Sinne on muutenkin jo kyllin vaikea päästä. Tätä mieltä on HUJO:n uusi tulisieluinen puheenjohtaja Noora Pentti.
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