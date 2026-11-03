Kommentti: Suomi tarvitsee omat Otto Beckerinsä

Saksassa estemaajoukkueen kapteeni, jota myös chef d’équipeksi kutsutaan, on olympiavoittaja Otto Becker. Se ei ole sattumaa. Eikä sattumaa ole sekään, että Saksa on ja pysyy huipulla. Pitkän linjan kiistattomaan osaamiseen – nimenomaan menestymisen osaamiseen – perustuva systeemi toimii. Me voimme yrittää kopioida sitä sen sijaan, että rupeamme rakentamaan omaa, kotikutoista systeemiä. Nyt ei ole kyse pesäpallosta eikä kyykästä. Suomi on pieni ratsastusmaa, mutta pienuus ei ole syy tinkiä osaamisesta, vaan asia on juuri päinvastoin: pienten resurssien pienellä maalla on vähemmän varaa huteihin. Tehtävä on muutenkin vaikea.Kun Noora Pentti toteaa, että maajoukkuekapteeni on urheilun iso pomo, jonka pitää pystyä rakentamaan reitti arvokilpailuihin, hän kiteyttää tehtävän punaisen langan. Onnistumista voidaankin mitata sen perusteella, viekö valittu reitti tavoitteisiin ja itse näin tekisinkin, jotta tehtävänanto ja mandaatti pysyisivät selkeinä: Saadaanko joukkueelle kvaali EM:istä vuonna 2027? Kyllä? Ei? Kuinka monta pykälää joukkueen jäsenet ovat nousseet maailmanrankingissä vuonna 2027?Kansainvälisenä toimijana ja entisenä maajoukkueratsastajana Pentti tietää, mistä puhuu. Toivottavasti häntä kuunnellaan. Kansainvälisen huippu-urheilun tunteminen ”sisältä päin” ei ole kapteenin tehtävän päälle liimattava kiva lisäominaisuus. Se on sen ydin. Pitääkö tästä nyt vouhkata? Joku jo miettii, ettei SRL ole pelkkä kilpaurheilun järjestö. Ei tietenkään ole.Mutta väitän, että tällä on merkitystä koko lajille. Yleinen havainto on, että ratsastusurheilu on kutistumassa koko maassa, ja yhä useammin kuulee ihmisten sanovan, ettei urheilu kiinnosta, vaan hevosen kanssa halutaan tehdä ”jotakin muuta”. Juu, tiedän, että kilparatsastuksella ei ole puolustajia tällä hetkellä oikein missään. Mutta tästä ei seuraa, että laji itsessään olisi pilalla.Vaikeiden asioiden tekeminen yhdessä ratsukkona – vaikkapa 160 senttimetrin esteradan hyppääminen – on tuhansien vuosien aikana syntyneen osaamisen ja kulttuurin suoraa jatkumoa. Se on yhtä arvokasta kuin mikä tahansa virtuositeettia vaativa tekeminen, vaikkapa ensiviulistin taidonnäyte konsertissa.Suomalainen peruspenkkiurheilija ei seuraa ratsastusta, mutta se ei tarkoita, että niin on maailman tappiin asti. Kiinnostus voi aina syntyä. Sitä auttaa, jos on antaa joku nimi, joka pistää itsensä likoon ja kertoo – tietenkin omalla, persoonallisella ja välittömän rennolla tyylillään – tavoittelevansa olympialaisiin.SRL on se järjestelmä, se ryhmä huippuosaajia, joka osaa auttaa perille suorinta mahdollista reittiä.