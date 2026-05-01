Kommentti: Syyttelyt ja spekulaatiot – mistä on kyse?

Ei ole realistista odottaa, että jokainen SRL:n jäsen ymmärtäisi syvällisesti talousasioita, mutta heillä pitäisi olla selkeä kuva siitä, mistä seuraavassa liittokokouksessa ollaan tekemässä päätöksiä. Tiedonsaanti on erityisen tärkeää, kun käsitellään isoja taloudellisia virheitä. Hallituksen vastuuvapausasiassa ei merkitse pelkästään se, kuka voittaa äänestyksen, vaan myös se, millä tiedoilla äänestyspäätökset tehtiin.Tilanne SRL:ssä on sekava. Paniikin tuntua on ilmassa. SRL julkaisi eilen, vappuaattona tiedotteen "tilannekatsaus Suomen Ratsastajainliiton taloustarkastuksen etenemisestä". Minkä informaation tiedote antoi? Lähinnä sen mielikuvan, että taloustarkastus ei ehkä ole edennyt lainkaan. Tiedote oli jatkoa edellispäivän samankaltaiselle tiedotteelle, joka puolestaan oli saanut kritiikkiä sosiaalisessa mediassa, jossa se on muun muassa luokiteltu "keinotekoiseksi". Vappuaaton tiedotteessa annetaan ymmärtää, että nyt jossakin syytellään, spekuloidaan ja luodaan kaaosta, mikä itsessään hyvin läheisesti muistuttaa syyttelyä, spekulaatiota ja kaaoksen luomista. Tämä on ongelmallista, koska se tulee taholta, jota mandaattikysymyksiin jumiutunut selvitys itse asiassa koskee.Kuten tiedetään, SRL:n talouslukujen perään on jäsenistössä kyselty vuosikaudet. Varsinkin se kiinnostaa nyt, kun raha on alalla tiukassa ja kaikki mittarit osoittavat alaspäin. Kysymys kuuluu, onko jäsenistöllä siihen oikeus? Tai ehkä pikemminkin: Miksi jäsenistöllä ei olisi siihen oikeus?Moraalisesti korkealuokkaista toimintaa olisi nyt se, että jäsenet saavat kaikki haluamansa tiedot, jotta he voivat arvioida tilannetta kylmien faktojen valossa sitten, kun äänestetään vastuuvapaudesta. Tämän takia jäsenet ovat nimittäneet työryhmän. Josta ei siis nyt tiedetä, onko se päässyt edes aloittamaan. Onko pelätty ja liian kalliiksi leimattu ylimääräinen tilintarkastus tässä tilanteessa lopulta sittenkin parhaiten toimiva työkalu?