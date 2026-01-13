Peili kuin peili.
Puheenvuoro

Kommentti: Taustapeiliin katsomisen paikka

Peiliin katsominen on aina hyväksi hevosihmiselle. Joskus taustapeiliinkin.
