Jos kehtaisi, heille pyytäisi nyt työrauhaa.
Jos kehtaisi, heille pyytäisi nyt työrauhaa. Kuva: Leena Alerini
Puheenvuoro

Kommentti: Uusi ääni kellossa

Uusi hallitus joutui heti tulipalojen sammutustöihin. Mutta eipä aikaakaan, kun sammutustyöt oli jo väärin tehty.
Julkaistu
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