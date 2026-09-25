Kommentti: Uusi ääni kellossa

Jos kehtaisi käyttää sanaa työrauha, niin nyt tekisi mieli sellaista SRL:n uudelle hallitukselle pyytää.Valitettavasti sana on kokenut kuluneen vuoden aikana niin valtaisan arvonalennuksen ja inflaation, ettei se tunnu enää käyttökelpoiselta. Työrauhaahan tässä kuluneen vuoden aikana pyydettiin, kun olisi ehkä pitänyt päinvastoin kommunikoida ja kertoa, mitä on meneillään. Vastata kysymyksiin sen sijaan, että esitetään sopivat kysymykset ja annetaan niihin itse sopivat vastaukset.Nyt on uusi ääni kellossa.Miksi on?Siksi, koska Suomen Ratsastajainliiton jäsenistö, se ylintä valtaa käyttävä elin, päätti, että entinen hallitus saa lähteä ja tilalle valitaan uusi. Valittiin uusi jengi. Äänestettiin. Käytettiin järjestödemokratian keinoja. Tämä elokuun lopussa Suomen Ratsastajainliiton lähes savuaville raunioille apuun tullut uusi porukka saa nyt arvostelua oikealta ja vasemmalta – tai ainakin niin halutaan antaa ymmärtää. Pääsääntöisesti anonyymiä, mutta ei pelkästään.Nyt on jonkun mielestä kaikki yhtäkkiä väärin sammutettu. Luvattua avoimuutta ei olekaan ollut. Suhmurointi mainittu.Suhmurointi?Hei ihan oikeesti nyt... Ymmärrän, että epäselvä tilanne herättää kysymyksiä, mutta itse käyttäisin tuota sanaa kyllä varovaisemmin.Joku ei tullut katsoneeksi, onko lajiliiton seinällä mahdollisesti julkaistu jostakin asiasta tiedote. Ja kuittaa asian huomattuaan toteamalla, että ehkä oli joo, mutta ei niitä sieltä ikinä löydä.Juu, ei löydäkään. Se on ollut liiton tiedotteiden ominaisuus jo kauan. Mutta samassa paikassa ne ovat kuin tähänkin asti.Niinpä niin. Muutos kun on ihmiselle lajityypillisesti vähän hankala asia. Harva on mukavuusalueellaan uudistuksien alla. Tämä kaikki tarkoittaa myös sitä, että syyskokous vaaleineen on taas tulossa.Joku on – aivan ymmärrettävästi! – myös huolissaan maajoukkueorganisaation puolella mahdollisesti alkavista ”yt-neuvotteluista”. Entä jos ne osuvatkin omalle kohdalle? Rakkaudesta lajiinhan näitä hommia tehtiin, mutta ilman rahaakaan on hankala olla.Mutta mitä tehdä, jos rahat on jo käytetty? Jos pussin pohja häämöttää jo, vaikka vuosi ei ole vielä lopussakaan? Lainaako pitäisi ottaa?Itse tätä jupakkaa läheltä seuranneena ajattelen niin, että kun hallitukseen on nyt saatu talous- ja laskutaitoisia ihmisiä, jotka näyttävät painavan töitä uupumiseen asti, eikö kannattaisi antaa heidän tehdä tehtävänsä ja siivota sotkut ennen kuin aletaan miettiä aikaa sen jälkeen?Ottaa näistä työmuurahaisista kaikki irti!He tekevät sitä vapaaehtoisina. Ilman palkkaa. Voisiko heitä jopa auttaa tehtävässä?