Kommentti: Vähän päälle kymppitonni

10 518 euroa ei ole suuri summa SRL:n kokoisen lajiliiton budjetissa. Se ei yksinään tee asiasta suurta.Keskustelu syntyi tällä kertaa siitä, miten asiasta kerrottiin – tai pikemminkin, miten ei kerrottu.Suomen Ratsastajainliitto on osallistunut tuolla summalla yksittäisen yrittäjän ALV-prosessin oikeudenkäyntikuluihin vuosina 2023 ja 2024. Kysymyksessä oli koko alan kannalta merkittävä asia. Saatiin, jos ei ihan ennakkoratkaisu, niin lähes. Eli onnistuttiin. Edunvalvonta kuuluu liiton tehtäviin. Juuri siksi herää kysymys: miksi asiasta ei kerrottu avoimesti alun perin? Miksei syyskokouksessa kysymykseen saatu selkeää vastausta, vaikka kysymys esitettiin monellakin eri tavalla, monella eri suulla? Jos päätös tehdään alan parhaaksi, sen voi sanoa ääneen. Kertoa summan, perustelut ja päätöksentekotavan. Kuka päätti ja miksi. Se riittää. Nämä ovat asioita. Yhdistyksen jäsenten yhteisiä asioita. Viime viikolla SRL:n hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen kertoi tiedotteessaan, että lajiliiton viestintä ei ole mennyt maaliin: ”Selkeästikin olemme sen osalta epäonnistuneet, kun hallituksen toiminta ja vaikutuskanavat eivät ole jäsenistön tiedossa.”Se oli tärkeä ja rehellinen toteamus, mutta ei sen niin vaikeaa luulisi olevan. Kun jäsenmaksuvaroja käytetään, avoin viestintä on yksinkertaisin tapa varmistaa päätösten hyväksyttävyys. Luottamus rakentuu avoimuudesta, läpinäkyvyydestä. Ja jos joskus tuntuu siltä, ettei tieto muuten kulje, on vapaa media. Sen yhteiskunnallinen tehtävä on kysyä – ja tarjota tila vastata. Tämän tapauksen opetus liittyy myös siihen.