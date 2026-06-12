Ensimmäinen hybridi- liittokokous oli jo vuonna 2020. Kaikki asiat pystyy halutessaan hoitamaan etänä.
Ensimmäinen hybridi- liittokokous oli jo vuonna 2020. Kaikki asiat pystyy halutessaan hoitamaan etänä.Kuva: Leena Alerini
Puheenvuoro

Kommentti: Jos annat valtakirjan, luovut vallasta

Jatkokokous lähestyy ja keskustelu valtakirjoista alkaa.
Julkaistu
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