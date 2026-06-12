Kommentti: Jos annat valtakirjan, luovut vallasta

Tärkeä Suomen Ratsastajainliiton kevätkokouksen jatkokokous lähestyy. Siellä äänestetään muun muassa hallituksen vastuuvapaudesta. Kerätäänkö valtakirjoja tällä hetkellä? Ehkä.Riippuu keneltä kysyy.Hevosurheilu Ratsastuksen saaman tiedon mukaan toisaalta "tietyt aktiiviset tahot soittelevat jo", mutta SRL:n vastaus Hevosurheilu Ratsastuksen suoraan kysymykseen siitä, kerätäänkö hallituksessa valtakirjoja on "hallitukselle ei ole tullut tietoon, että meneillään olisi valtakirjojen keräystä".Eli ehkä kerätään, ehkä ei. Onko se hyvä vai huono juttu, jos näin tehdään?Taas riippuu keneltä kysyy. Sana valtakirja kertoo hyvin mistä on kyse: vallasta. Ydinkysymys on oikeastaan se, että kun valta on jaettu Suomen Ratsastajainliitto ry:lle, eli sen jäsenille, miksei riitä, että jokainen heistä edustaa omaa seuraansa ja yhteisöänsä? Etenkin kun viime kokouksessa kävi ilmi se, mitä on epäiltykin, eli että valtakirjan saaja ei aina äänestäkään "niin kuin oli sovittu".Siis, että kun etäosallistuminen on ollut mahdollista jo vuosia, keksiikö joku jonkin muun syy pyydellä valtakirjoja, kuin varmistaa oman kannan menestyminen keinolla millä hyvänsä?Lobattaisiin, yritettäisiin vaikuttaa: henkilö A pyytäisi henkilöä B äänestämään tulevassa äänestyksessä tavalla X. Tai mainostaisi vaikkapa somessa, että "nyt on tärkeää, että hallitus saa vastuuvapauden koska" tai "nyt on tärkeää, että hallitus ei saa vastuuvapautta, koska". Mutta miten perustella se, että demokraattisessa järjestelmässä henkilö A pyytää henkilöä B luovuttamaan oman äänensä itselleen? Ja tekee sillä sitten mitä haluaa? Allekirjoittaneen silmään tällainen näyttää siltä, että henkilö A ei luota henkilön B joko haluavan tai ymmärtävän tehdä "niin kuin pitäisi".