Lukijan kynä: Yhden hevoskimpan loppu – "Kilpailuttamisen mahdottomuus toistui taas syksyllä"

Kimppahevosemme, 5-vuotias lämminveritamma, valmentautuu maantieteellisesti ihanteellisessa paikassa, josta on alle 100 kilometriä neljälle ympäri vuoden raveja järjestävälle radalle. Lahti, Kouvola, Mikkeli ja Lappeenranta ovat matalan kynnyksen ratoja matkakustannusten osalta lähteä koittamaan, onko tamma juoksutuulella. Pistepussi kun on päässyt heikkoon kuntoon ja tamman esitykset ovat ailahdelleet, silloin ei huvita lähteä merta edemmäs kalaan. Lähteminen pidemmällekään ei ole ongelma silloin, jos suoritustaso on tasaisen hyvällä mallilla.