FEI varautuu verkkohäirintään.
FEI varautuu verkkohäirintään. Kuva: Leena Alerini
Puheenvuoro

Kommentti: Sininen ja punainen pilleri

FEI:n tiedote MM-kisojen aikana tapahtuvan verkkohäirinnän torjumisesta näyttää asettavan järjestön asemaan, jossa hyökkäys on paras puolustus.
Julkaistu
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