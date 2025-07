Näkökulma: Hevosala kolmivuorotöihin – ruokkiiko ihminen hevoset yölläkin?

Yksi asetuksen huolenaihe liittyy hevosihmisten hyvinvointiin. Asetuksessa on määrätty, että hevonen ei saa olla ilman karkearehua yli 6 h. Meillä kaikilla hevosia hoitavilla on varmasti kokemusta hevosista, jotka syövät viimeisenkin heinänkorren riippumatta siitä, saako se paljon tai vähän heinää. Jos iltatallin heinät annetaan vaikkapa klo 19, on edellä kuvatut hevoset syöneet heinänsä klo 21–22 maissa. Aamuruokinta on esimerkiksi klo 6.30, jolloin ko. hevonen on ollut ilman karkearehua 8,5 h ja tämä on vastoin asetusta.