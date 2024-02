Näkökulma: Hevosen inhimillistäminen – Tiede haastaa vanhat käsitykset

Suljetusta ovesta suoraan iholle tomerana harppova ihminen voi aiheuttaa säpsähtämisen, varsinkin jos oli itse juuri ehtinyt torkahtaa. Tilanteessa kuin tilanteessa voi olla vastenmielistä ja jopa uhkaavaa, jos vieras ihminen käy kyselemättä käpälöimään kasvoja.

Ja jos hevoselle vaikkapa tehdään kajoavia lääketieteellisiä toimenpiteitä ilman perusteellista puudutusta ja kivunlievitystä, on älyllistä laiskuutta kuitata homman olevan ok, koska ”hevosilla on hevosten tuntemukset”. Ei ole.

On kiusallista mutta totta, että tieteen edistyessä kuva hevosten ja muiden eläinten tunnekokemuksista (ja kivusta) muuttuu koko ajan voimakkaammaksi, elämyksellisemmäksi ja samankaltaisemmaksi meidän ihmisten kanssa.