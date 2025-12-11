Kirjoittaja epäilee, kuunneltiinko asetusta laadittaessa lopulta kentän ääntä tarpeeksi.
Kirjoittaja epäilee, kuunneltiinko asetusta laadittaessa lopulta kentän ääntä tarpeeksi.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Näkökulma: Laiha asetus ja lihavat hevoset

Hevosten hyvinvointiasetuksen iso kuva pohdituttaa. Hevosten ja ponien liikalihavuus on läsnä tässä ja nyt.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hevosten hyvinvointiasetus

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi