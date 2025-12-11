Kirjoittaja epäilee, kuunneltiinko asetusta laadittaessa lopulta kentän ääntä tarpeeksi. Kuva: Anu Leppänen

Puheenvuoro

Näkökulma: Laiha asetus ja lihavat hevoset

Hevosten hyvinvointiasetuksen iso kuva pohdituttaa. Hevosten ja ponien liikalihavuus on läsnä tässä ja nyt.