Pohjoisen seuroilla on kullakin asiaan oma näkemyksensä.
Pohjoisen seuroilla on kullakin asiaan oma näkemyksensä. Kuva: Leena Alerini
Puheenvuoro

Oulun Ratsastajat kysyi jäseniltään, miten äänestää huomisessa SRL:n kokouksessa

Seurat edustavat jäseniään, mutta kuinka usein meille annetaan mahdollisuus kertoa kantamme tärkeisiin asioihin?
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi