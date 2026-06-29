Oulun Ratsastajat kysyi jäseniltään, miten äänestää huomisessa SRL:n kokouksessa

Viime kuukausien kovin puheenaihe on ollut Ratsastajainliiton keskeytynyt kevätkokous, ja vihdoin huomenna se jatkuu. Keskustelu on pyörinyt SRL:n hallituksen ja tarkastusryhmän ympärillä, mutta lopulta valta on seuroilla, sillä ne äänestävät hallituksen vastuuvapaudesta.Tilanne ei ole helppo seurojen vastuuhenkilöille. Heidän pitää tehdä päätöksensä, ja avoimessa äänestyksessä päätös tulee näkymään kaikille. Keskustelu sosiaalisessa mediassa on niin tulehtunutta puolin ja toisin, että olipa tulos mikä tahansa, huutelut nimimerkkien takaa tulevat jatkumaan vielä pitkään.Keskustelupalstoilla näyttää vallitsevan ajatus, että pohjoisen seurat kannattaisivat sokeasti SRL:n hallitusta vain sen takia, että sen puheenjohtaja tulee samalta alueelta. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, esimerkiksi oma seurani Oulun Ratsastajat päätti kysyä asiaan jäsentensä mielipidettä.Seura järjesti eilen kaikille jäsenille avoimen keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin tilannetta ja sitä, miten seuran tulisi äänestää. Puheenjohtaja kertoi, että tilanne on vaikea ja näin isossa asiassa hallitus halusi kuulla jäsenten mielipiteen.Paikalle saapunut väkijoukko oli pieni, mutta osa poissaolevista jäsenistä oli kertonut kantansa sähköpostitse. Pohdiskelimme samoja asioita, joita moni muukin on pohtinut: miten niin iso virhe hakemusavustuksissa saattoi toistua, miksi asiasta ei kerrottu aiemmin ja miksi tarkastusryhmän oli niin vaikeaa saada tarvitsemaansa tietoa.Jos virhe olisi myönnetty heti sen tapahduttua, asia näyttäytyisi ihan eri valossa. Ei SRL ole ensimmäinen urheiluliitto, jolle sattuu virheitä avustusten hakemisprosessissa. Esimerkiksi Ampumahiihtoliitto teki mokan vuonna 2018 hakemuksen lähettämisessä opetus- ja kulttuuriministeriön järjestelmään ja menetti 240 000 euroa.Se että asiaa peitellään ja salataan jäsenistöltä vuosia, herättää epäilyksiä, vaikka kysymyksessä ei olisi mitään vilunkipeliä. Ulkopuolisten silmissä asiat ovat sitä, miltä ne näyttävät. Tämä unohtuu niin usein niiltä, jotka tietävät koko totuuden.Virheen tapahduttua on parempi myöntää mokanneensa, pyytää anteeksi ja muuttaa toimintatapojaan. Virheen tekemisen voi jokainen ymmärtää, mutta salailua ei. Se herättää epäilyksiä, että jotain muutakin jätetään kertomatta.Keskustelua herätti myös itse kokous, ja miten asiat etenevät sen jälkeen – myönnettiinpä hallitukselle vastuuvapautta tai ei. Liittokokouksen puheenvuoroissa lipsahdetaan helposti puhumaan asian vierestä, joten toivottavasti huomenna väki muistaa, mitkä asiat ovat käsittelyssä eikä tuhlaa aikaa ylimääräiseen.Vaikuttaminen on tuntunut minulle aina kaukaiselta asialta, mutta kaikkien ei tarvitse olla hallituksissa vaan tärkeintä on tulla paikalle tarvittaessa ja puhua asioista. Voin todeta, että seuramme kantaa on mietitty useasta eri näkökulmasta. Ehkä menimme jopa asioiden edelle pohtiessamme eri vaihtoehtojen seurauksia, mutta lopulta mielipiteensä ilmaisseet jäsenet olivat huomisen äänestyksen suhteen yksimielisiä. Tämä takaa varmasti myös puheenjohtajalle rauhan äänestää.Ajattelen, että kaikista kriiseistä on lopulta hyötyä, sillä ne avaavat mahdollisuuden tulla paremmaksi. SRL:n tapauksessa fakta on se, että toiminnassa on tapahtunut huolimattomuutta. Toivottavasti tämä herättää nyt liitossa laajempaa halua tarkastella toiminta- ja työskentelytapoja. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen on pitkään kaikunut lupauksina, mutta toistaiseksi konkreettiset teot loistavat poissaolollaan.Miten tämä sitten vaikuttaa ratsastukseen lajina? Pessimistit maalailevat uhkakuvia siitä, että sponsorit kaikkoavat ja avustuksia ei enää tipu liitolle, joka hoitaa talouttaan huolimattomasti. Sitäkin suuremmalla syyllä on nyt osoitettava suurelle yleisölle, että virheistä on otettu opiksi ja toimintakulttuuria muutetaan. Kansa ja rahaa jakavat unohtavat, sen osoittaa hyvin Lahden 2001 dopingkohussa rypenyt maastohiihto. Lajia seurataan taas tiiviisti ja innokkaasti, ja sponsoreita ja harrastajia riittää.Ratsastuksen maine on saanut kolauksen, mutta täytyy muistaa, että suurinta osaa harrastajista kevään kohu ei kiinnosta. Juttelin muutaman ratsastuskoulussa ratsastavan kaverini kanssa, eikä heillä ollut asiasta hajuakaan. Eikä se edes heitä erityisemmin kiinnostanut.Se on silti varmaa, että huominen kokous kiinnostaa yleisöä laajemmin kuin liittokokoukset yleensä. Toivotaan, että se saadaan vietyä läpi kunnialla ja luotetaan siihen, että seurat äänestävät koko ratsastusyhteisön etua ajatellen..SRL:n hallitus: "Emme valitettavasti voi avata toiminnanjohtajan työsuhteen tai sen päättämisen yksityiskohtia".Tiina Polso: "Kenen hiileen tässä pitäisi puhaltaa?"."Hallituksen olisi pitänyt astua vähän sivummalle" — Ratsuparlamentti pohtii SRL:n tilannetta ja ensi tiistain jatkokouksen asialistaa