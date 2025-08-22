Seuraavaa askelta on pohdittu mustikkametsässä.
Seuraavaa askelta on pohdittu mustikkametsässä.
Puheenvuoro

Paluu satulaan 14: Kysyin urheilupsykologilta, miksi paluu satulaan on niin vaikeaa – "Jokainen luo paineet omassa päässään"

Urheilupsykologi Anna Andersén kehottaa käymään itsensä kanssa itsetuntoa vahvistavaa dialogia.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi