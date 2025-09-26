Paluu satulaan 16: Kisaaminen alkoi hyvin, mutta taitoarvostelu ei toimi!

Nyt se on tehty! Hyppäsin 7.9. ensimmäiset kisani Oulussa. Tuloksena nollarata ja ruusuke.Pitkän tauon takia minut on palautettu lähtöruutuun ja jouduin aloittamaan 80 cm luokasta. Nyt metsästän kvaaleja metriin, sillä ratsuni Kivimetsän Tähden (Hessin Jymyri - Valonen) tavoittelemme paikkaa suomenhevosten Pohjola-luokasta HIHS:ssa.Olisin joka tapauksessa aloittanut 80 cm luokasta, mutta enpä olisi arvannut kvaalien saamisen olevan vaikeaa, jos ratsastaa siistejä nollaratoja!Oulussa oli arvosteluna A.0.0. eli puhdasta rataa vaadittiin. Meille oikein sopiva, sillä meille kisat ovat vielä hevosen ja ratsastajan koulutusta. Hevosella on parin vuoden kisatauko, eikä se 12-vuoden iästä huolimatta ole vielä kovinkaan kokenut.Eilen Kiuruvedellä hain toista kvaalia kasikympistä, jotta voisin nousta seuraavalle tasolle. Taitotuomari oli asiasta eri mieltä.Ratsastin jälleen nollaradan, laukka olisi voinut olla hieman sujuvampi, mutta rata oli ihan hyvä. Olimme aika tyrmistyneitä, kun sain tuomarilta vain 6,5 pistettä. Eli taitopisteiden mukaan en saanut kvaalia, sillä pisteitä tulee saada 70 %. Se on kova prosenttimäärä, jos vertaa kouluratsastukseen! Sinänsä pisteillä ja tuomarin mielipiteillä ei ole minulle väliä, mutta kvaaleilla on. Jos hyvä tasainen rata ja vakaa, kaunis istunta ei riitä kvaalien saamiseksi, niin mitä suomalaisessa esteratsastuksessa oikein halutaan?Kuitenkin kvaalitulokseksi käy myös enintään neljän virhepisteen radat muissa arvosteluluokissa. Tässä kohtaa estesäännöt ovat mielestäni epäselvät tai ainakin epäreilut. Säännöissä osallistumisoikeudesta lukee näin:80 cm:ä korkeampiin luokkiin, urheilijalla tulee olla seura- tai aluekilpailuista 80 cm luokista kaksi enintään 4 virhepisteen tulosta perusradalta/ensimmäisestä vaiheesta tai vähintään 70 % tulos taito- tai suorituskyvynarviontiluokasta. Itse tulkitsin niin, että myös nolla taitoarvostelun perusradalta on kvaali. Joten jälki-ilmoittauduin 90 cm luokkaan ja minun annettiin se hypätä. Hevonen hyppäsi isommat esteet paremmin ja itsekin ratsastin paremman radan, vaikka yksi pudotus tulikin. Arvatkaa mitä mieltä taitotuomari oli? Antoi vielä huonommat pisteet, 6,2! Pudotus vähentää pisteitä 0,5, mutta eikö parempi suoritus tule palkita paremmilla pisteillä?Kun hain tulospaperini, sain kehuja istunnastani, tasaisuudesta, laukanvaihdoista, mutta pitäisi laukata enemmän eteenpäin.. Anteeksi vain, mutta etenin hevoselleni tällä hetkellä sopivaa tempoa. Eikö koko taitoarvostelun tarkoitus ollut saada tasaisia, hallittuja, turvallisia suorituksia? Mielestäni suoritukseni täytti kaikki kriteerit!Olen taitotuomarin kanssa eri mieltä, ja vaikka olen aina kannattanut tyyli- ja taitoratsastusta ja sen vaalimista, tällaisenaan kyseenalaistan koko arvostelumenetelmän. Kipan mukaan en saanut kvaaleja Kiuruvedeltä ja tarkistin asian vielä tänään estekomitean Juho Norilolta. Taitoarvosteluluokkissa virhepisteitä ei huomioida muuta kuin taitopisteissä.Kysyin, että saanko nyt jonkun rangaistuksen, kun hyppäsin 90 cm ilman vaadittuja kvaaleja. Norilo arveli, että en saa, sillä kyseessä on inhimillinen erehdys.Yöllä jäin miettimään, motkottiko tuomari hitaasta laukasta siksi, että sain paljon yliaikaa. Radan enimmäisaika oli 70 sekuntia ja minun aikani yli 90. Käytin ison kentän kaiken tilan hyödykseni ja se vei varmasti aikaa, mutta teiden ratsastuksesta ei arvostelussa puhuttu mitään. Aamulla tuloslistaa katsoessani tämäkin teoria kumottiin, sillä yksikään ratsukko ei suorittanut enimmäisajan puitteissa. Suurimmalla osalla oli yliaikaa 10-20 sekuntia, eli ratamestari on oikonut mittauksissaan.Suorituksellisesti Kiuruveden reissu oli erittäin hyvä, mutta tavoitetta eli kvaaleja ei saavutettu. Ei liene yllätys, että ärsyttää ajaa 400 km vain hyvän harjoituksen vuoksi. Kvaalien kerääminen käy nyt vaikeaksi, sillä pohjoisessa ei ole enää juurikaan kisoja ja niissä harvoissa mitä on jäljellä, on taitoarvostelu. Arvatkaa, haluanko niihin osallistua tämän kokemuksen jälkeen?Hyvinkäällä näyttäisi olevan ensi viikonloppuna seurakisat, joissa on clear round -luokkia. Ehkä seuraavaksi pitää ajaa kvaaleja varten 1200 km.