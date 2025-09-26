Kiuruveden kisasta tuli kallis treenireissu, vaikka hevonen hyppäsi hyvin.
Puheenvuoro

Paluu satulaan 16: Kisaaminen alkoi hyvin, mutta taitoarvostelu ei toimi!

Uusi kvaalisysteemi ja taitoarvostelu ei tällaisenaan saa minulta kannatusta.
