Esteet meinasivat näyttää isolta 95 cm rataa kävellessä, mutta lähtöpillin soidessa mieli rentoutui ja keskittyi suoritukseen.
Paluu satulaan 17: En enää mieti, mitä muut ajattelevat ja se on vapauttavaa!

Parasta tässä projektissa on ollut todeta, kuinka oma asenne ja suhtautuminen kilparatsastukseen on parantunut 15 vuoden tauon aikana!
