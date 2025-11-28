Lupasin, että jos pääsen kilpailemaan, tulen aina kisapäivinä laittamaan glitteriä naamaani. Se lupaus on pitänyt.
Puheenvuoro

Paluu satulaan 19: Saavutin vuoden 2025 tavoitteet, vaikka kuolainkokeilu meinasi pilata kaiken

Saan tammikuussa hypätä suomenhevosten Pohjola-sarjaa ja yrittää tosissaan pääsyä Horse Show´hun.
