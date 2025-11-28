Paluu satulaan 19: Saavutin vuoden 2025 tavoitteet, vaikka kuolainkokeilu meinasi pilata kaiken

Tätä on aika hurjaa julistaa, mutta saavutin ratsastukselliset tavoitteeni kaudella 2025!Suunnitelmana oli saada kvaalit metrin luokkiin ja se onnistui viime sunnuntaina, kauden viimeisessä mahdollisessa kisassa.Kisoja edeltävä viikko oli niin vaikea, että pohdin jo kilpailujen jättämistä väliin. Olin työskennellyt liian kauan pitämättä vapaapäivää ja olin niin väsynyt, että aamuisin vain istuin sohvalla ja itkin.Vielä itse kilpailemisesta ajattelin selviäväni, mutta kaikki muu kilpailupäivään liittyvä vaiva tuntui ylitsepääsemättömän raskaalta. Ratsuni Kirpun omistaja ei päässyt töittensä takia mukaan, joten jouduin kuljettamaan hevosen itse. Vuosikausien tauon jälkeen traileri auton perässä hirvittää. Varsinkin kun Ouluun oli satanut lunta ja tiet olivat erittäin liukkaita.Talvi tekikin tepposensa kisapäivänä. Ensin autoon yhdistettävän kaapelin adapteri oli jäätynyt, enkä saanut väännettyä sitä kiinni. Sitten huomasin, että hevoskopin rengas oli jäätynyt eikä pyörinyt ollenkaan. Onneksi kuin tyhjästä ilmestynyt mies mönkijän selässä pelasti tilanteet, ja pääsimme lähtemään kisapaikalle. Kiitos, kuka olitkaan!Perillä kisapaikalla ilmaantuikin seuraava ongelma, kun autoni jumittui hevosparkkina toimineen alueen lumeen. Kun alla oli peilijää ja päällä 20 cm lunta, ei autoni jaksanut vetää. Onneksi sielläkin sain apua, kun hevosen purettuani ystävälliset ihmiset tulivat työntämään autoni parempaan paikkaan. Kuka väittää, että suomalainen ei auta lähimmäistään?Kaiken tämän jälkeen oli enää se helppo osuus, eli hyppääminen.Sekin oli mennä pieleen kuolainkokeiluni takia. Olen aina tykännyt ratsastaa suorilla kumikuolaimilla ja kokeilin sellaista kotona, kun hyppäsin ennen kisoja Kirpulla muutaman esteen. Kuolain tuntui hyvältä, joten laitoin sen myös kisoihin.Kirppu olikin asiasta eri mieltä ja ilmaisi vastalauseensa niin kuin vai kykenee. Se oli 80 cm verryttelyssä todella kuuma ja vahva, vaikka se on yleensä sopivan säpäkkä viilipytty. Radallakin se tuntui oudolta. Ekan vaiheen hyppäsimme puhtaasti, mutta toisessa vaiheessa tein lopulta voltin, kun meno tuntui niin huonolta.Ajattelin hermostuneisuuden johtuvan 1,5 kuukauden kisatauosta, mutta se ei rauhoittunut luokkien välissä edes taluttaessa. Lopulta aloin epäillä kuolainta, kun se jauhoi sitä välillä hyvin hermostuneesti. Vaihdoimme Kirpulle kotona käytettävän paksun kolmipalan ja hevonen muuttui saman tien.Seuraavan luokan verryttelyssä se oli taas oma rauhallinen itsensä, ja 90 cm radalla se toimi kuten aina. Lienee aika varma merkki siitä, että se ei tykkää kumikuolaimesta!Saimme toisessa vaiheessa yhden pudotuksen, mutta se ei haittaa, sillä kvaali varmistui. Se tarkoittaa nyt sitä, että saamme tammikuussa hypätä suomenhevosten Pohjola-sarjaa ja yrittää pääsyä Horse Show´hun.Uskon, että olemme valmiita nousemaan seuraavalle tasolle metrin luokkiin. Nyt on kaksi kuukautta hyvää aikaa harjoitella, kohottaa molempien kuntoa ja pudottaa ratsastajan painoa – asia joka kuului oleellisesti alkuperäiseen Paluu satulaan -projektiin, mutta unohtui jonnekin matkan varrella. Nyt lienee aika taas keskittyä siihen.Koska yksikään ratsastaja ei pärjää yksin, myös olen myös saanut ympärilleni toimivan tiimin. Kirpun omistaja Sini Hautala toimii kuskina, videokuvaajana ja apukätenä. Hevosenhoitajana toimii Heidi Kokko, joka on tallikaverini lapsuudesta. Hän lopetti ratsastuksen teini-iässä emmekä tavanneet lähes kolmeenkymmeneen vuoteen. Hän aloitti ratsastuksen jälleen aikuisena ja toimii nyt täydellä innolla Kirpun kisahoitajana. Lisäksi meillä on oma hovikuvaaja, Sinin ystävä Irmeli Kukka.Näin ensimmäisen etapin saavuttaneena on helppo sanoa, että näinhän tämän vuoden 2025 pitikin mennä!.Mitä kvaalien saavuttaminen on maksanut?Lähtömaksut, 5 luokkaa 159 euroaBensakulut 160 euroaAluelupa 30 euroaHevosen vuosimaksu 40 euroa.Paluu satulaan 18: Älä tee niin paljon kuin on mahdollista, tee niin vähän kuin on tarpeen