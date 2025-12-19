Paluu satulaan 20: Kohosiko kunto, putosiko paino?

En erityisemmin haluaisi tätä tehdä, mutta lupasin olla rehellinen ja mitäpä sitä salaamaan tosiasioita - näkeehän ne päältäpäin. Tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa, enkä minä vielä ole luovuttanut.Joku saattaa haukkua tai arvostella minua netin syövereissä, mutta joudun tuottamaan heille pettymyksen: se ei minua liikuta. Hieman minua kuitenkin harmittaa se, että joudun tuottamaan pettymyksen lukuisille minua tsempanneille ihmisille.Olen saanut valtavasti viestejä tuntemattomilta ihmisiltä, jotka haluaisivat tehdä paluun satulaan. Monella on huono kunto ja ylipainoa, kuten minulla. He ovat kokeneet tarinani inspiroivana ja kannustaneet minua projektissani. Olen tavattoman kiitollinen heidän sanoistaan ja rohkeudestaan jakaa minulle omia tarinoitaan. Ne innostivat minua jatkamaan, sillä olen viimeisen vuoden aikana halunnut luovuttaa lähes joka viikko.Jo viime kirjoituksessa kerroin saavuttaneeni ratsastukselliset tavoitteeni eli keräsin kvaalit osallistuakseni metrin luokkiin, mikä on suomenhevosten HIHS-karsintakilpailujen taso. Ypäjän helmikuisesta karsinnasta pääsee mukaan 12 ratsukkoa, joten kaikki on vielä mahdollista.Paluu satulaan ei kuitenkaan ollut pelkkä ratsastusprojekti vaan siihen liittyi oleellisesti elämäntaparemontti. Vuosi sitten marraskuussa olin huonossa kunnossa, turvonnut ja ylipainoa oli rutkasti. Kilparatsastuksen piti toimia motivaattorina terveellisen syömisen ja liikkumisen opetteluun.Olisi ihana kertoa teille tarina, jollaisia iltapäivälehdet ovat pullollaan. Haluaisin kertoa onnistujan tarinaa, mitä eivät mitkään vaikeudet estäneet. Kuinka painoa putosi 30 kiloa ja olen elämäni vedossa. Tulen kuitenkin kertomaan sen tavallisemman tarinan, eli kuinka epäonnistuin.Marraskuussa 2024 liityin jäseneksi kuntosalille, jossa tehtiin kehonkoostumusmittaus Lisäksi tein itselleni yksinkertaisen kuntotestin, jota olisi helppo toistaa..Treenit lähtivät hyvin liikkeelle ja kunto kohosi nopeasti. Hankin myös itselleni ravintoterapeutin, mutta parin kuukauden jälkeen lopetin yhteistyön, kun en kokenut sitä sopivaksi. Yritin viritellä tallilla käymistä, mutta heinäallergia teki sen mahdottomaksi. Keväällä aloin tuntea voimakasta väsymystä ja motivaationi rakoili.Jälkeenpäin on helppo todeta, että asiat olisi pitänyt tehdä toisin, mutta oli kiire päästä ratsastamaan ja kilpailemaan, vaikka HIHS oli vielä vuoden päässä. Nimittäin samoihin aikoihin kuin aloitin projektini, minulla todettiin leikkaushoitoa vaativa gynekologinen vaiva. Leikkausta odotellessa jouduin syömään lääkettä, joka vaikutti voimakkaasti mielialaan.Kun huhtikuussa vihdoin pääsin leikkaukseen, luulin asian korjaantuvan kertaheitolla. Kahden viikon sairausloman jälkeen palasin treeneihin intoa puhkuen. Samaan aikaan löysin kivan hevosen ratsastettavaksi, joten kaikki näytti valoisalta. Kesän alussa jaksamiseni romahti niin, etten meinannut jaksaa tehdä edes kävelylenkkiä. Ratsastuskerrasta toivuin aina kolme päivää.Kuntosalillani tehtiin puolivuosittainen kuntotesti ja kehonkoostumusmittaus. Kestävyyskuntoni oli romahtanut marraskuusta. Omia testejäni en jaksanut edes tehdä.Kun terveyskeskuksessa ei löydetty mitään, enkä saanut aikaa erikoislääkärille (olen edelleen jonossa OYS:iin), lähdin tutkimuksiin Turkkiin. Siellä minua tutkittiin kaksi viikkoa ja lopulta todettiin, että en ollut henkisesti toipunut leikkauksestani. Ohjeena oli hyvin varovaisesti lisätä liikuntaa.Syksyn otin varovaisesti ja lopulta löysin Kirpun ratsastettavaksi. En ole ottanut liikunnasta paineita, mutta ratsastuksen lisäksi olen pitänyt itseäni liikkeellä suunnistamalla ja tanssimalla.Viime viikolla kävin jälleen puolivuosittaisessa kehonkoostumusmittauksessa ja eilen tein itselleni samat kuntotestit kuin vuosi sitten..Tulosvertailu21.11.2024:Paino 106Rasvaprosentti 42,8Lihaskuntotestissä toistot / minKyykky 27Naistenpunnerrus 20Istumaannousu 18Cooperin testi 1440 m 9.6. 2025Paino 109,3Rasvaprosentti 44 9.12.2025Paino 105,8Rasvaprosentti 41,9Lihaskuntotestissä toistot / minKyykky 34Naistenpunnerrus 21Istumaannousu 23Cooperin testi 1600 m.Pienen pientä kehitystä vuoden takaiseen, mutta mittareissa ei näy merkittävää eroa. Kesän romahduksen jälkeen olen palannut lähtötilanteeseeni. Silti oma tunne kuntoni suhteen on paljon parempi. Jaksan paremmin, voimaa on enemmän enkä ole niin turvonnut.Tavoitteeni oli olla kevyempi, jotta en olisi hevoselle niin raskas taakka. Onneksi hallitsen kehoni hevosen selässä, mutta ylipainoisena ratsastajana minun tulee olla tarkka muun tekemisen kanssa. Pidän ratsastuskerrat lyhyenä, teen alkuverryttelyjä maasta, en hyppää kotona juurikaan enkä ratsasta hevosta itse kuin pari kertaa viikossa.Tosiasioita on turha kiistää ja näillä mennään. Matka jatkuu, Horse Show´hun on aikaa kaksi kuukautta. Mitään mullistavaa on turha odottaa, mutta jatkan asioita joita olen opetellut nyt syksyn aikana: syön säännöllisesti ravitsevaa ruokaa, juon tarpeeksi vettä ja vältän ylilyöntejä niin syömisessä kuin liikunnassa..Paluu satulaan 19: Saavutin vuoden 2025 tavoitteet, vaikka kuolainkokeilu meinasi pilata kaiken