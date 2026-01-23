Paluu satulaan 22: Kivimetsän Tähti on hyväntuulinen jätkä, jolle käy kaikki

Minulta on aika ajoin kysytty kisaratsustani Kivimetsän Tähdestä eli Kirpusta, joten on aika esitellä tämä mainio pakkaus tarkemmin.13-vuotias suomenhevosruuna on veijari, joka on yleensä aina hyvällä tuulella ja jolle käy kaikki. 150 cm korkeassa jytkyssä kaverissa vauhtia piisaa ja jos jokin asia ei miellytä, kierrokset saattavat nousta ja pääkoppa kiehua. Treenatessa onkin tärkeää jatkuva vaihtelu ja asioiden tekeminen lyhyissä pätkissä, jolloin mieli pysyy rentona ja yhteys säilyy.Rennosta luonteestaan huolimatta Kirppu saatta välillä huolestua niin, että oksat pois. Kun nyt talven aikana kotitallin metsässä pyöri susi, se sai ruunan pasmat niin sekaisin, että minua kiikutettiin maastosta kotiin kuin märkää rättiä. Ja marraskuussa vaihdoin kisoihin kumikuolaimen, mistä se ei tykännyt lainkaan. Jo taluttaessa se kävi niin kuumana, että epäilin sen tulleen kipeäksi. Lopulta vaihdoin takaisin kolmipalakuolaimen, ja kuin napin painalluksesta Kirppu rauhoittui!.Vanhempiensa ainoa jälkeläinenHevosen omistaja, raahelainen Sini Hautala osti Kirpun sen kasvattajalta Janette Akianderilta hevosen ollessa 5-vuotias. Suomenhevosta oli etsitty pitkään ja Hevostalli.net-sivuston markkinapalstalta löytyi lopulta kiinnostava hevonen. Kuvan perusteella hevosta ajettiin katsomaan ja se lähti samalla reissulla matkaan kohti pohjoista.Kirpun isä on Heidi Sindan kasvattama Hessin Jymyri (Vahto - Tummatähti - Viltter), joka Hippoksen kannan mukaan myytiin Akianderille jo varsana.Emä Valosen Tähti (Valonen - Suvi-Ruutu - Ruutu-Poika) on puolestaan täysin ravisukuinen. Sillä on takanaan 35 ravistarttia ja voittosumma vajaa 2500 euroa.Hippoksen kanta kertoo myös, että Kirpun vanhemmilla ei ole muita jälkeläisiä..Itseäni Kirpun suvussa ilahdutti erityisesti se, että se menee isän emän Tummatähden puolelta Kihin-Muistoon. Lähes 600 jälkeläistä jättänyt raviori oli nimittäin teininä ratsastamani Telin-Muiston (ei. Viete-Tähti) isä.Telin-Muisto eli Tellu oli isoisäni hevonen, jolta odotettiin paljon juoksijana, mutta joka aina raveissa laukkasi. Viimeisenä keinona minua pyydettiin ratsastamaan sillä, jos vaikka sen mieli virkistyisi ja laukat jäisivät pois.Heti ekalla maastoreissulla Tellu tarjosi laukanvaihtoja, joten ajattelin sen sopivan paremmin ratsuksi. Isoisäni antoi lopulta hevosen minulle ratsastettavaksi, jotta myisimme sen myöhemmin.Tellu osasikin hypätä erinomaisesti, ja jo puolen vuoden ratsutuksen jälkeen hyppäsimme metrin luokkia, vaikka en tiennyt silloin hevosen koulutuksesta mitään. Avoimet 110-luokat eivät hevoselle olleet mikään ongelma ja kenttääkin ehdimme mennä sijoittuen.Siksi olen aina haaveillut suomenhevosesta, jossa olisi Kihin-Muistoa jossain päin sukutaulua. Ehkä se johtuu nostalgiasta tai hyvin rajallisesta suomenhevossukujen tuntemisesta, mutta nyt saan sellaisella ratsastaa!.Ponimainen jekkupoikaKivimetsän Tähti eli Kirppu oli jo laitettu satulaan 4-vuotiaana, mutta oli ollut pitkään sen jälkeen tekemättä mitään. Hautala kertookin, että sen tultua hänelle "kaikki jouduttiin aloittamaan nollasta".Nuoresta asti Kirppu oli mutkaton ja energinen hevonen."Mielellään lähti hommiin, eikä hätkähtänyt uusista paikoista tai asioista ollenkaan. Kauhea se oli härvään ja jatkuvasti olisi saanut olla tekemistä. Aina ollut vähän kuitenkin semmoinen jekkupoika, etenkin nuorena", Hautala muistelee.Pian ratsukko aloitti kilpailemisen pienissä esteluokissa. Kaudella 2023 Hautala ja Kirppu voittivat Pohjois-Suomen suomenhevosten aluemestaruuden. Toimin itse kilpailun ratamestarina, ja mieleen jäi tasainen ja tyylipuhdas suoritus..Itse tutustuin Kirppuun jo vuonna 2020, kun pidin valmennustunteja Hautalalle kesän ajan. Hyppäsin myös hevosella muutaman kerran ja silloin jo mietin, että tässäpä on kiva suomenhevonen, joka varmasti kykenisi kilpailemaan vaikka suokkien mestaruuksissa.Sillä on luonnostaan aika hyvä tasapaino ja kykyä ottaa painoa takajaloilleen, mutta mikään liikeihme se ei ole. Voimaa se tarvitsisi vielä rutkasti, ja välillä hahmotus omien jalkojen sijainnista saattaa pettää, mutta hyvä aihio on olemassa. Ratsastaessa se on herkkä ja kovettuu helposti suustaan, jos jää vetämään kädellä. Esteillä se yrittää olla varovainen, mutta tarvitsee hieman tilaa esteen edessä, jotta etujalat varmasti ehtivät nousta ylös..Projektissa jälleen vastoinkäymisiä Pari viikkoa sitten pähkäilin kilpailemisen kalleutta ja mietin, miten kaiken rahoita. Ilokseni voin kertoa, että olen saanut jo kolme erisuuruista tukijaa matkalleni. Kaikki auttaa matkallamme eteenpäin!Sen sijaan valmistautumissuunnitelmia jouduttiin muuttamaan, sillä oma terveyteni petti jälleen. Olen jo pitkään kärsinyt uupumuksesta, joka kärjistyi tällä viikolla. Ehdin jo ilmoittaa Kirpun omistajalle, että tämä oli nyt tässä. Onneksi mietittiin asiaa vielä, ja tehtiin mahdollisimman yksinkertainen suunnitelma kohti Ypäjän karsintakisaa helmikuun alussa. Ratsastan nyt itse Kirppua vähemmän, mutta teen sillä tarvittavat valmistavat harjoitukset. Elämässä kaikki kuormittava on laitettu tauolle, ja keskityn keräämään voimia. Tilanne ei ole optimaalinen, mutta tavoite on vielä saavutettavissa. Kun kaikki muutkin vastoinkäymiset on vuoden aikana selätetty, en voi kalkkiviivoilla luovuttaa yrittämättä. Se, että riittääkö se paikkaan HIHS:ssa, selviää reilun kahden viikon kuluttua. Ainakin iso osa ystävistäni on ilmoittanut tulevansa katsomaan meitä Messukeskukseen, vaikka Horse Show ei ole enää vuosiin jaksanut heitä kiinnostaa. .Paluu satulaan 21: On aika taikoa rahaa, sillä HIHS:n hinta on 1500 euroa per rata