Kivimetsän Tähti
Kivimetsän TähtiKuva: Irmeli Kukka
Puheenvuoro

Paluu satulaan 22: Kivimetsän Tähti on hyväntuulinen jätkä, jolle käy kaikki

Ratsastaja on aina niin hyvä kuin hänen hevosensa. Mikäs on Kivimetsän Tähti, joka on luotsannut minut esteradoista läpi?
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi