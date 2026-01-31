Kuuraparta Kivimetsän tähti
Kuuraparta Kivimetsän tähtiKuva: Fatima Mattila
Puheenvuoro

Paluu satulaan 23: Pakkanen, pakkanen, pakkanen

Talvella kilparatsastus on kuin extreme-laji.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi