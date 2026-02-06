Paluu satulaan 24: Glitterit naamaan ja menoks!

Projektin alkuvaiheissa lupasin, että mikäli koskaan pääsen kilparadoille, tulen laittamaan naamaani glitteriä joka kisaan. Ajatus lähti amerikkalaishiihtäjä Jessie Digginsin tavasta laittaa glitteriä poskilleen. Digginsin positiivisuus ja sisukkuus on ihailtavaa. Hänellä on kyky ylittää itsensä jokaisessa kilpailussa ja joskus televisiokuvissa katsojat voivat kuulla, kuinka hän tsemppaa itseään matkan varrella sanomalla ääneen "you can do it". Lupaus on pitänyt, sillä jo ekoissa kisoissa syyskuussa poskillani oli siniset glitter-raidat. Ypäjää ja mahdollista HIHS:iä varten hankin tällä viikolla astetta tujumpaa tavaraa, vaalenpunaista glitter-geeliä.Diggins aloittaa olympiaurakan lauantaina ja minä pääsen tositoimiin Ypäjällä sunnuntaina.Viikonlopun kisaohjelma ei suosinut meitä pitkämatkalaisia, sillä lauantaina ei ollut tarjolla lainkaan meille sopivia luokkia. Joten teemme pikareissun ja hyppäämme vain sunnuntaina. Aamulla 7.30 verryttelyluokkana 80 cm ja iltapäivällä varsinainen suomenhevoskisa metrin korkeudella. Välissä ehtii mukavasti levätä ja katsoa olympialaisia - tarjolla on miesten hiihtoa ja ampumahiihdon sekaviesti.Fanaattisena penkkiurheilijana olen miettinyt, että onneksi olympialaiset ehtivät loppua ennen Horse Show´ta. En tiedä olisinko jättänyt omat kisani väliin. Minulla oli aikoinaan Istanbulissa oppilas, joka kannatti turkkilaista Galatasarayn jalkapallojoukkuetta. Jos hänen piti valita omien kisojensa ja Galatasarayn pelin välillä, hän meni empimättä peliin. Nykyään ymmärrän häntä paremmin..Vaikka kilpailen Ypäjällä vain sunnuntaina, matka on sen verran pitkä, että pelimestoille mennään jo edellisenä päivänä. Kirppu ei ole koskaan ollut kisoissa yön yli. Itsellänikin on siitä niin pitkä aika, että on pitänyt ihan muistella, mihin kaikkeen pitää varautua ja mitä kaikkea pitää ottaa mukaan.Ensinnäkin opin, että majoitukset pitää varata hyvissä ajoin. Ilmoittautuessani kisaan, Hevosopiston karsinat olivat jo loppuneet. Karsina lopulta järjestyi Rantasen Jukan tallista. Ihmismajoitus ei alkuunkaan houkutellut Hevosopiston solukämpissä - vietin niissä ihan tarpeeksi aikaa opiskellessani 20 vuotta sitten. Mutta ei niitä ollut vapaanakaan. Majoitus järjestyi valjakkopariskunta Kalalahtien luota..Yön yli kisoihin tarvitsee kaikenlaista tavaraa, varsinkin nyt kun on kylmä ja talvi. Kirpun omistaja nikkaroi isänsä kanssa näppärän satulakaapin ja löysin varastosta vanhan mutta ison työkaluarkun, jota olen käyttänyt 90-luvulla. Kamat saadaan kaikki kasaan ja lukkojen taakse. Lisäksi tallin omistaja lainasi työnantajaltaan käyttöömme akkukäyttöisen lämpöpuhaltimen, jos trailerin töpseli tai muu osa jäätyy. Sitä on tapahtunut tänä talvena paljon..Olen joutunut kokoamaan koko kisa-asuni tyhjästä, sillä vanhat saappaani ja kisavaatteeni 15 vuoden takaa eivät enää mahtuneet. Olen kulkenut tarjousten perässä, mutta kaikkea on löytynyt. Uskallan väittää, että kisakuteitteni kokonaisuus on kisojen halvimmasta päästä! Ja kaikki on ostettu uutena.On silti muutama asia, josta en tingi. Nimittäin hiusten pitää olla piilossa hiusverkon alla. Opin tavan aikoinaan amerikkalaisratsastajilta, joiden hiukset ovat aina piilossa kypärän alla. Hiusverkko estää irtohiuksia työntymästä sivuilta ulos. Aiemmin olen käyttänyt ratsastuskäyttöön tarkoitettuja hiusverkkoja, mutta ne ovat turhan isoja. Nyt kokeilen tavallisia kaupan verkkoja, sunnuntaina näkee, toimiiko ne paremmin..Somessa olen saanut valtavasti kannustusviestejä, ihan tuntemattomiltakin ihmisiltä. On ihanaa huomata, kuinka moni elää projektini mukana. Toki se luo myös painetta, toivottavasti hyvällä tavalla!Pientä harmitusta aiheuttaa se, että HIHS:n lähtömaksut ovat yllättäneet monet suomenhevosratsastajat. Huhujen mukaan jopa poisjäämistä mietitään korkeiden hintojen vuoksi. Muutama viikko sitten tein HIHS-budjettia, johon käytin edellisen Horse Show´n kutsua. Siinä lähtömaksuja ei käytännössä ollut lainkaan vaan oli pelkkä karsinamaksu. Nyt ilmestyneessä kisakutsussa suomenhevosten ilmoittautumis- ja lähtömaksu ovat yhteensä noin 400 euroa, minkä lisäksi tulee vielä karsinamaksu noin 200 euroa ja traileriparkki 90 euroa eli yhteensä noin 700 euroa. Luokkavoitosta saa molempina päivinä 135 euroa, kokonaiskisan voitosta 500. Eli jos voittaisi kaiken, saisi juuri ja juuri maksettua kisan lähtö- ja karsinamaksut. Pistää miettimään, onko HIHS:ssa hyppääminen kaiken sen rahan arvoista - varsinkin jos kaikilla paikan lunastaneilla ei loppupeleissä ole varaa tulla paikan päälle..Ratsastuksen viikko 6: Juuli Kontio viittä tähteä Bordeaux'ssa ja Mattilan Fatima metriä suomenhevosluokassa Ypäjällä