Satavuotias hevoslehti

Tämän päivän journalismi eroaa eilispäivän journalismista paitsi nopeutensa, myös formaattinsa ja tapojensa puolesta. Silti somen, maallikkomedioiden ja JSN:n periaatteisiin sitoutuneen median välillä on iso ero. Vaikka tämän päivän journalismi on ihan toiseen malliin vuoropuhelua lukijoiden kanssa ja sen myöntämistä, että monessa asiassa he ovat asioissa toimitusta paljon syvemmällä, totuuteen pyrkivä journalismi vastustaa populismin seireenin kutsua ja tekee sitä tärkeää työtä, mikä medialla maailmassa on. Auttaa muodostamaan totuudenmukaista kuvaa yhteiskunnasta ja maailmasta – niin isoissa kuin pienemmissäkin asioissa. On vastuussa lukijoilleen.