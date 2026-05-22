Suomessa yleinen kahden hevosen 3,5-4,5 tonnin hevosauto ei edellytä ajopiirturia, jos kuljetus ei ole kaupallista ja jos ei olla kilpailumatkalla Tanskassa. Kuvituskuva: Anu Leppänen

Hevosenpito Ajopiirturipakosta ulkomailla on ollut liikkeellä väärää tietoa – se on automaattisesti pakollinen vain yli 7,5 tonnin hevosautoissa Kilparatsastaja Jessica Kerttunen ja hänen äitinsä Ninica Appelroth selvittivät, mitä vaatimuksia hevosten kuljettamiseen Suomen rajojen ulkopuolella liittyy. Kysymys on siitä, onko autossa massaa yli 7,5 tonnia, jolloin edellytetään aina piirturi ja siitä, onko kyseessä kaupallinen kuljetus, jolloin piirturi tarvitaan, vaikka auto onkin pienempi kuin 7,5 tonnia.