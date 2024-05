Hevosia on joka lähtöön. Pieleen menneen kaupan kuvaan kuuluu, että pihaan saapunut hevonen ei ole lainkaan sitä, mitä on kerrottu ja luvattu. Ja luultu. Kuva: Leena Alérini

Hevosenpito

Kun "easy to ride, no stupidities, not hot" ei pitänytkään paikkaansa? – Älä käräjöi kymppitonnin hevosesta

Hevoskauppa on aina ollut vaikea kaupan laji, ja yhä vaikeammaksi se käy.