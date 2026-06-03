Susia Boen mailla – Leif Hagelstam: "Olen 110 -prosenttisesti sitä vastaan, että niitä pyörii meidän pihapiirissä"

Sudet hyökkäsivät laitumella olevien hevosten kimppuun Hagelstamien Boen kartanossa lähellä Porvoota. Sudet yrittivät saada kiinni laitumella olevan vain kolmen viikon ikäisen varsan. Rohkeat aikuiset hevoset kuitenkin suojelivat varsaa ja ajoivat sudet pois.Leif Hagelstam Boesta kertoo:”Meillä näkyi riistakamerassa ensimmäinen susihavainto 2.5. ja nyt viime tiistaiaamuna neljän maissa sitten nämä hyökkäsivät. Olen kuullut että susia on pyörinyt tässä naapurissa jo parin vuoden ajan, ja asia huolestuttaa meitä hemmetisti. Mutta kyllä on rohkeita hevosia! Nämä on kaikki kantavia tammoja ja se emä suojaa varsaa ja muut tammat ajaa sudet pois.”Hagelstam kertoo että hän on selvittänyt miten asiassa pitää lain mukaan edetä.”Mulle on kerrottu, että jos on ns tilanne päällä, niin soitto 112. Jos kyseessä on esimerkiksi riistakamerahavainto, niin oikea osoite kontaktoida on paikallinen riistanhoitoyhdistys ja siellä petoyhdyshenkilö. Ja hän sitten ryhtyy toimiin. Mutta ilman poliisilta saatua karkoituslupaa me ei itse saada tehdä näille mitään, ei saada sanoa edes pöö!”Hagelstam miettii, että sudet ja muutkin suurpedot ovat valitettavasti menettäneet luontaisen arkuutensa.”Ja koska ne ovat opportunisteja, ne tietenkin hakevat ruokansa sieltä, mistä sen helpoiten saavat. Haluan sanoa, että minulla ei ole mitään sitä vastaan että Suomessa on susia. Mutta olen 110 -prosenttisesti sitä vastaan, että niitä pyörii meidän pihapiirissä! Tämä tarha missä nämä hevoset olivat on, 50 metriä maneesista ja todella lähellä meidän pihaa”, kertoo Hagelstam.Katso susista kartanon laidunmailla otettu video Borgobladetin sivuilla: .Susi raateli miniatyyrihevosvarsan: "Lopetuspäätös oli selkeä, kun näimme vammat".Susi hyökkäsi kantavana olevien tammojen kimppuun Valkeakoskella – "Miten tässä pitäisi elää?" .Susi juoksi perässä pääkaupunkiseudulla, naapuri saattoi ratsukon autolla vierellä ajaen kotiin .Susi kääntyi kohti tallinpitäjä Irina Kokkoa hänen omassa kotipihassaan