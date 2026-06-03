Susia porvoolaiskartanon pihapiirissä.
Susia porvoolaiskartanon pihapiirissä. Kuva: Pixabay
Hevosenpito

Susia Boen mailla – Leif Hagelstam: "Olen 110 -prosenttisesti sitä vastaan, että niitä pyörii meidän pihapiirissä"

Kouluratsastaja Stella Hagelstamin kotitallilla sudet jahtasivat varsaa, mutta joutuivat kohtaamaan sen urhean emän.
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