EHV-herpesvirusta testataan korona-ajoilta tutulla tavalla

Raahen eläinlääkärikeskus Triovetin eläinlääkäri Paju Tuuri ottaa kaksi putkiloa, joiden sisällä on noin 30 cm mittaiset steriilit vanupuikot. Putkilon kylkeen kirjoitetaan hevosen ja omistajan nimet sekä päivämäärä. Näyte tullaan tutkimaan Ruokavirastossa, mitä varten Tuuri on valmistellut lähetteen etukäteen.Hän kertoo lukeneensa eläinlääkäripalstoilla keskustelua ja ohjeistusta koskien Horse Show´ta, eli tieto on kulkenut eläinlääkäreille ympäri Suomen hyvin siitä, että kilpailun hevosia nyt testataan.Sunnuntai-iltana Tuuri ottaa näytteet Kivimetsän Tähdestä (Hessin Jymyri – Valonen), joka osallistuu Messukeskuksessa suomenhevosluokkiin ja tulee majoittumaan kisapaikalla.Ennen näytteen ottoa molemmista sieraimista pyyhitään pois kaikki irtonainen lika. Sen jälkeen steriili putki avataan, ja sieltä otetaan puikko ulos.”Vähän samalla tavalla kuin koronanäytteessä, puikkoa pyöräytetään limakalvoilla”, Tuuri selittää ja työntää puikon suomenhevosen vasempaan sieraimeen.Hän pyörittää puikkoa muutaman kerran ympäriinsä ja siirtää sen oikeaan sieraimeen. Moni saattaa muistaa, kuinka kivuliasta koronanäytteen otto oli. Kivimetsän Tähti ei kuitenkaan ole moksiskaan, lähinnä hieman pelaa huulillaan. Hevosilla ei tikkua työnnetä suhteessa yhtä syvälle kuin ihmisillä.”Jotta näytettä eli limakalvojen limaa tulee tikkuun riittävästi, pyöräytetään molemmissa sieraimissa”, Tuuri kertoo ohjeistuksista.Näytettä ei saa ottaa liian karkeasti, sillä veri tai irtolika huonontaa testiä.Näyte otetaan limakalvoilta, sillä jos hevosella on herpesvirus aktivoituneena, se erittyy juuri limakalvojen kautta. Moni hevonen kantaa virusta piilevänä, mutta mikäli se ei ole aktivoitunut, se ei näy sieraimesta otetussa näytteessä. PCR-testillä löydetään aktiivisesti virusta erittävät hevoset hyvin, sillä hyvin pienetkin virusmäärät ilmenevät testissä.Tuuri vielä tarkistaa puikon vanupään ja toteaa, että siinä on tarpeeksi limaa. Puikko työnnetään takaisin putkiloonsa ja kierretään kiinni. Se vielä sinetöidään erillisellä teipillä. Sama tehdään toiselle putkelle.”Molempiin tikkuihin jäi hyvin räkää. Sitten putket lähtevät kohti Ruokavirastoa”, Tuuri naurahtaa.”Tämä näytteenotto on varmasti paras varotoimenpide tässä tilanteessa.”Putket pakataan litteään pahviseen laatikkoon, joka teipataan keltamustaraidallisella teipillä. Näyte on valmis jatkamaan matkaansa Helsingin Ruokavirastoon, joka valmiudessa tutkimaan Horse Show´hun osallistuvien suomalaishevosten näytteet ennen kilpailujen alkamista..Herpes haluaa levitä, ei tappaa