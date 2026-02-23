Tikkua nenään. Kivimetsän Tähti pelaa huulillaan, mutta ei muuten reagoi näytteenottoon.
Tikkua nenään. Kivimetsän Tähti pelaa huulillaan, mutta ei muuten reagoi näytteenottoon.Kuva: Fatima Mattila
Hevosenpito

EHV-herpesvirusta testataan korona-ajoilta tutulla tavalla

Helsinki Horse Show´n kisapaikalla majoittuvilta suomalaishevosilta vaaditaan negatiivinen EHV-testi, joka ohjeistettiin ottamaan sunnuntai-iltana tai maanantaiaamuna.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi