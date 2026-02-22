Eläinlääkäri Laura Laakso: "Rokotteet sinänsä ovat hyviä ja tarpeellisia, mutta herpes-rokote ei toimi"

Viime päivinä EHV-1 -virus on puhuttanut niin hevosenomistajia kuin eläinlääkäreitäkin. Eläinlääkäri Laura Laaksolla Paippisten eläinklinikalta on asiasta oma, selkeä näkemys:”Totuus on, että herpes-rokotteet eivät estä taudin leviämistä tai sen vakavia muotoja. Rokotteen tehosta epidemioissa ei ole mitään näyttöä, vaikka rokotteita on ollut tarjolla monien vuosikymmenten ajan. Rokotteet sinänsä ovat hyviä ja tarpeellisia, mutta herpes-rokote ei toimi.”Laakson mielestä ainoa toimiva keino estää viruksen leviämistä on kuumeisen hevosen eristäminen ja taudin tunnistaminen, niin nopeasti kuin mahdollista. ”Eläinlääkärienkin keskuudessa elää vahva usko siihen, että jos koko tallin hevoset rokotetaan, syntyy laumasuoja. Mutta näinhän ei tapahdu EHV-1:n kohdalla. Vaikka kaikki maailman hevoset rokotettaisiin, EHV-1 -epidemioita olisi edelleen. Sen sijaan epidemiat katkeavat, jos tartuntareitti muihin hevosiin katkaistaan kuumeilun alkaessa. Mutta me jotenkin halutaan uskoa rokotteisiin ja unohtaa muut keinot. Vaikka todellisuudessa on niin, että jos rokotat hevosesi EHV-1 -virusta vastaan, rokotat vain omaa syyllisuudentuntoasi epidemian iskiessä, jos muut tartunnanhallinnan keinot on jätetty tekemättä”Miksi sitten jotkut hevoset sairastuvat ja toiset eivät?”Se on monimutkainen asia johon vaikuttavat monet tekijät: hevosen immuunivaste, mahdolliset hengitystieongelmat, hormonaaliset tekijät ilman muuta, hevosen ikä, kuljetukset, jotka ovat aina stressi hevoselle, ja monet erilaiset stressitekijät. Myös talvi, kyllä nämä epidemiat tulee pääosin talvella.””Ravitalleilla hevosista mitataan rutiininomaisesti lämpö joka ainut päivä. Ja heti jos kuume on nousussa, hevonen eristetään ja kutsutaan eläinlääkäri paikalle. Näin olisi hyvä toimia ratsutalleillakin.””EHV-1 -rokotteeseen uskominen, jos muun taudinhallinta ei ole kunnossa, on pelkkää valkopesua.”