Eläinlääkäri Kati Niinistö: "Laidunruoho näyttää olevan hyväksi hiekansyöjille"

Perjantaina Soile Rautavirta kuljetti kaksi hevostaan, 36 vuotta juuri täyttäneen Muistin Pojan ja sen viisivuotiaan sukulaisen Unihiekkamyrskyn Viikin Yliopistolliseen hevossairaalaan. Molemmilla hevosilla on ollut hiekkaa suolissaan, jota on hoidettu psylliumilla ja chian siemenillä ja nyt oli kontrollikäynnin aika. Muistin Poika vietti hevossairaalassa pari viikkoa sitten viisi päivää, jolloin siihen letkutettiin magnesiumsulfaattia ja psylliumia, jotka ovat hyvä yhdistelmä. Hoito on melko tehokas, ja hiekkaa saadaan poistumaan. Hiekan määrä oli Papulla edelliskerrasta selvästi vähentynyt ja tamma Unihiekkamyrskyllä eli Vaivalla hiekkaa ei ollut käytännössä enää lainkaan.Kotona Papu syö kolme kertaa päivässä 50 grammaa chian siemeniä ja yöksi se saa 250 grammaa psylliumia, turvotettuna muuhun rehuun.Eläinlääkäri Kati Niinistö kertasi hiekansyömisen taustoja. Syytä hiekansyömiseen ei tiedetä ja hevoset käyttäytyvät sen suhteen hyvinkin eri tavoin.Runsasluminen talvi ja kesä, jolloin hevoset ovat laitumella, ovat ainoat ajat, jolloin hiekalta voi välttyä sellainen hevonen, joka hiekkaa haluaa syödä. Lisäksi Niinistö kertoo, että tuore ruoho näyttää vaikuttaa suolistossa niin, että se melko tehokkaastikin poistaa hiekkaa."Mistä sitten johtuukaan. Siitäkö, että siinä on niin paljon vettä, vai siitä hitaasta liikkeestä, vai molemmista." Muuten vain kuonokoppa ja kaiken ruoan antaminen sisällä ja tarhan muuttaminen haketarhaksi ovat ne keinot, jotka auttavat."Jos kohta jotkut kaivavat hiekan sen hakkeenkin alta", Niinistö kertoo.Rautavirran kotona kuonokoppa tai hake-järjestely ei onnistu siksi, että hevoset ovat päivät ulkona ja saavat sinne heinänsä viisi kertaa päivässä, syöttökertojen välit jäävät sen verran lyhyiksi, että kuonokopan käyttö ei olisi kovinkaan perusteltua. Rinteeseen rakennetusta metsätarhasta ei myöskään saa haketarhaa."Meidän täytyy tulla toimeen näin", Rautavirta sanoo. . Hiekkaa kertyy elimistöön nopeasti. Niinistö kertoo, että jopa kolmessa viikossa klinikalla hoidettu hevonen palaa hoitoon, taas sama määrä hiekkaa suolistossaan kuin alun alkaenkin. "Joidenkin hevosen suolissa hiekka jähmettyy suoranaiseksi betonilaataksi. Ja kun se hiekka on siellä, ei siihen oikein mikään auta, ei mikään liikunta tai tällainen. Osaa hiekka häiritsee paljonkin, osaa näköjään ei. Ja vähiten se näyttää häiritsevän suomenhevosia ja shetlanninponeja. Johtuuko se sitten siitä, että ne ovat rauhallisia rotuja, jotka eivät kipua helposti näytä missään tilanteessa."Rautavirta kertoo Papun nuolevan erityisesti savipitoista maata ja arvelee vanhan hevosen suupielestä roikkuvan kielen vetävän suuhun hiekkaa tahattomastikin. Tamma taas kaivaa maasta juuria ja saa siinä samalla hiekkaa. . Hän kiittelee ottamaansa hevosten laajaa hoitovakuutusta, joka korvaa valtaosan hoidoista. "Minun kohdallani vakuuttaminen toimii kerta kaikkisen hienosti", hän sanoo. Osan elimistö pystyy eliminoimaan hiekan paremmin, osan huonommin."Tehtiin sellainen testi muutaman hevosen kanssa täällä Viikissä, että kun ne olivat vain tuossa meidän asfalttitarhassa päivittäin, ja samalla niitä hoidettiin, niin kyllähän se hiekan määrä suolistossa väheni", Niinistö kertoo.Hän kertoo hiekkaa voivan olla suolessa kerrallaan useita litrojakin, jolloin painoa voi olla kilokaupalla.Kun katsoo ruudulta hiekan määrää Papun suolessa, huomataan, että hiekka noudattaa painovoimalakia ja keräytyy alimpaan kohtaan elimistöä."Hyvä kuitenkin, että suolessa näkyy kuroumakohdat. Se tarkoittaa, että suoli on kuitenkin pitänyt oman muotonsa", Niinistö totesi. .Hiekka painaa suolistoa