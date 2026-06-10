Heinäntuottaja Aleksis Kyrö on GP-ratsastaja SIiri Kyrön veli. Lannoittaminen on tärkeä ja hintava osa heinäntuottamista. Tässä katsotaan minkälaiset juuret rekyylivedellä lannoitettu heinä on kasvattanut turvepitoisella pellolla.
Heinäntuottaja Aleksis Kyrö on GP-ratsastaja SIiri Kyrön veli. Lannoittaminen on tärkeä ja hintava osa heinäntuottamista. Tässä katsotaan minkälaiset juuret rekyylivedellä lannoitettu heinä on kasvattanut turvepitoisella pellolla. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Heinäntuottajat yrittävät uudistua hevosalan kriisin keskellä

Heinäntuottajien asiakkailla on vähemmän toimintaa ja vähemmän rahaa, mutta laatuvaatimukset heinälle ovat kovia. Joskus lähes mahdottomia.
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