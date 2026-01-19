Heinäajastin säästää ulkoruokinnassa rahaa ja aikaa

Vuodenvaihteessa voimaan astunut hevosen hyvinvointiasetus edellyttää korsirehun ruokinnan niin, että kun edellinen annos syöty, tulee seuraava antaa kuuden tunnin kuuluttua. Päiväaikaan tämä on ei ole ongelma, mutta suurimmassa osassa talleista iltaheinien ja aamuheinien välinen aika on ollut pidempi. Tallit ovatkin joutuneet keksimään, miten he asian ratkaisevat.Markkinoilla on useita heinäautomaatteja, jotka voidaan asentaa pudottamaan heinät hevosen eteen. Yksinkertaisuudessaan ne toimivat niin, että on laatikko, jonka sisällä on hyllyjä. Hyllylle laitetaan yhden annoksen verran heinää ja kun on ruokinta-aika, hylly putoaa ja pudottaa samalla heinät maahan. Näitä automaatteja voi asentaa sekä karsinoihin että tarhoihin. Hyllyjen huono puoli on se, että yhteen annokseen mahtuu yleensä 2-4 kiloa heinää. Lisäksi ne putoavat yhteen kohtaan, jolloin esimerkiksi tarhassa useamman hevosen ruokinta samasta automaatista ei onnistu.Markkinoilla on myös aikarajoitettuja automaatteja. Niihin voi laittaa suuriakin määriä heinää, vaikka kokonaisen pyöröpaalin, mutta heinä on esimerkiksi seinän tai luukun takana, mikä aukeaa vain tietyksi ajaksi. Valmiit heinäautomaatit ovat kuitenkin isoja investointeja, joihin saattaa upota tuhansia euroja. Ulkoruokintaan on onneksi myös edullinen vaihtoehto, nimittäin ajastinportti. Sen toiminta perustuu siihen, että aitauksesta rajataan pieni osa ruokintaa varten. Heinät laitetaan odottamaan ruokinta-aikaa ja alue suljetaan portilla, jossa on ajastin. Kun aika täyttyy, portti aukeaa ja hevoset pääsevät syömään aidatulle alueelle.Kotimaisessa HayTimessa on 12 tunnin ajastusmahdollisuus. Lisäksi markkinoilla on FeedX-ajastin, jossa on erikseen kuuden ja 12 tunnin mallit..Tavoitteena sujuva ruokintaAnna Widnäs ja Erno Pietilä pyörittävät WP Ranchia Siikajoella, joka sijaitsee Oulun eteläpuolella. Tallilla on hevosia yhteensä 16 ja pihattoja kuusi. Tallia pyöritetään oman työn ohessa.Vuodenvaihteessa tuli ajankohtaiseksi löytää ratkaisu pihattohevosten yöruokintaan, ja pariskunta päätyi kotimaisen valmistajan HayTime-ajastimeen. Se oli edullisin ratkaisu, mutta silti tärkein kriteeri valinnalle oli sen käytön helppous..Ajatus oli ensin hankkia laatikkomaiset heinäautomaatit, jotka pudottavat heinän maahan. "Ajateltiin sitten, että se on hankala. Jos on kaksikin hevosta, eihän ne mahdu välttämättä siihen yhdessä syömään", Widnäs sanoo.Lisäksi he halusivat automaatin, joka olisi mahdollisimman helppo täyttää. "Jos pitäisi hyllyjä täytellä, se olisi vähän töisevämpää. Ehkä jos olisi pikkupaaleja. Mutta meilläkin on isoja pyöröpaaleja, se irtoheinä on hankala sulloa", Widnäs miettii.Tallilla heinät nakellaan aidan yli heinälaatikoihin mönkijän peräkärrystä. Nyt yöheinät saa jaettua valmiiksi samalla kun iltaheinät. "Tämä oli työläs rakentaa verrattuna johonkin muuhun, mutta tämä on yksinkertainen käyttää. Pyritään aina siihen, että tähän kaikkeen menisi aina mahdollisimman vähän aikaa. Muutenhan tähän menisi koko vuorokausi", Pietilä toteaa.Hän rakensi jokaiseen pihattoaitaukseen sisään pienen aitauksen. Pienen pihaton jousikierreporttiin rakennettiin silikonisuoja, sillä jousikierre kiertyi auetessaan sähkölangan ympäri. Nyt silikoni ottaa iskun vastaan ja pysäyttää liikkeen.Lisäksi ajastinten päälle tehtiin pienet katokset, jotka suojaavat sekä sateelta että maistelunhaluisilta hevosilta - yksi hevonen ehtinyt puraista ajastinta portin ollessa auki. Katoksia saa myös ostettua lisävarusteena..Ajastin on toiminut myös pakkasella. Tammikuussa mittari kävi Siikajoella alle -20 asteessa, ja ajastimet toimivat moitteettomasti. Se on vielä arvoitus, miten käy, jos kosteiden ilmojen jälkeen iskee kovat pakkaset. Ainakin HayTimen ajastimen kaikki osat saa ostettua myös varaosia, joten niitä on mahdollista korjata..Vaikka heinät laitetaan odottamaan tunteja ennen ruokinta-aikaa, hevoset ole hätäilleet päästäkseen aitaukseen etuajassa. Tosin yksi suomenhevonen oli yrittänyt ryömiä portin ali. Portteihin on magneetin avulla mahdollista laittaa myös kaksi lankaa. Lisäksi niihin saa sähkön kiertämään, niin kierreporttiin kuin köysikelaankin.Ajastimen naksahdus kuitenkin käy kaikille hevosille nopeasti tutuksi. Kun juttua tehdessämme kuvasimme portin toimintamekaniikkaa, lauma uteliaita hevosia lähestyi meitä portin räpsähtäessä auki..Onko sinulla vinkkejä hevosenpitäjän arkeen? Kerro meille!.KustannuksetHayTime-ajastimen hinta valmistajan sivuilla on tällä hetkellä 109,90 €FeedX-ajastimen hinta alkaen 174,50 €Ako Flexigate -porttikelaa on erilaisia malleja, joissa on eripaksuista ja pituista nauhaa, alkaen noin 30 €Porttikelan vaihtoehtona pieniin portteihin metallinen jousiportti, joka maksaa noin 12 €