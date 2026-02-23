Kati Niinistö valottaa hevosen herpesviruksen EHV:n käyttäytymistä.
Kati Niinistö valottaa hevosen herpesviruksen EHV:n käyttäytymistä. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Herpes haluaa levitä, ei tappaa

Kullakin herpeksensä. Ihmisillä omansa, hevosilla omansa. Ja monella muullakin eläinlajilla, jollei kaikilla. Näin on ollut jo miljoonia vuosia. Miksi aina välillä tilanne ryöstäytyy?
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi