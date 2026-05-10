Hevosäitejä on joka lähtöön
Hyvää äitienpäivää kaikille, erityisesti näille meidän hevosäideillemme, siis tammoille.
Mutta millaisia äitejä tammat ovat?
Istumme Porvoon lähellä Sundsvikin oriaseman tallin yläkerrassa Maarit Hämäläinen kanssa. Tallin vintille on remontoitu viihtyisä oleskelutila, sekä Hämäläisen tyttären, eläinlääkäri Jenni Hämäläisen tiloja.
Maarit Hämäläinen on työskennellyt tammojen ja varsojen kanssa 36 vuotta, ja nähnyt yli 200 varsan syntyvän ”tai siis 200 jälkeen lopetin laskemisen”, Hämäläinen kertoo.
Onko tammoissa eroja sen suhteen minkälaisia ne ovat äiteinä?
”Kyllä. Aika paljonkin. Ensikertalaiset tammat, varsinkin jos ne ovat nuoria, voivat olla ihan teiniäitejä, katsovat hämmentyneinä varsaa että 'mistä toi tohon putkahti!' Ne saattavat myös olla hätääntyneitä ja jopa suorastaan pelätä omaa varsaansa alussa. Aika äkkiä kuitenkin hormonimyrsky tasaantuu ja äidinvaisto herää. Vanhemmat, useita varsoja saaneet tammat osaa asian, ne tietää miten homma menee ja hoitavat varsaa hyvin.”
Voiko tamma olla vihainen varsomisen jälkeen?
”Toiset voivat olla, mutta se on hyvin harvinaista. Aggressiivisuuteen voi olla syynä esimerkiksi kipu, jos utareet ovat kipeät, tamma ei päästä varsaa imemään. Jotkut taas ovat niin ylisuojelevia varsaansa kohtaan, että käyttäytyvät hyökkäävästi ihmistä kohtaan. Sen ymmärtää, tammallahan on ihan geeneissä suojella jälkeläistään kaikilta vaaroilta. Sellaisten kanssa joutuu olemaan aika varuillaan ensimmäisinä viikkoina varsan syntymän jälkeen. Pikkuhiljaa ne siitä rauhoittuvat.”
Entä toinen ääripää, voiko tamma olla välinpitämätön varsastaan?
”Kyllähän sellaisiakin on, joita ei oma varsa paljoa kiinnosta. Usein ne ovat näitä nuoria ensikertalaisia, jotka on viettäneet aikaa kaverien kanssa. Enemmän ne huutaa kaverien perään kuin välittää varsastaan. Ja onhan joku 3-vuotias tamma itsekin ihan lapsi vielä”, kertoo Hämäläinen ja jatkaa: ”Joillakin tammoilla taas on niin vahva äidinvaisto, että ne yrittää haalia itselleen muidenkin tammojen varsat. Kun tamma yleensä vieroittaa varsan tissiltä siinä puolen vuoden jälkeen, nämä imettäisivät varsaa vaikka 5-vuotiaaksi. Olen nähnyt sellaisenkin tamman, joka karsinassa peitti ja piilotti aina varsansa oljilla, se suojeli sitä pedoilta siten. Ja jotkut tammat häärii koko ajan varsan ympärillä, vasta kun varsa alkaa leikkiä muiden varsojen kanssa, nämä tammat vähän rauhoittuu.”
Voiko tamma olla aggressiivinen omaa varsaansa kohtaan?
”Kyllä voi, mutta nämä tapaukset ovat äärettömän, äärettömän harvinaisia. Muistaisinko yhden tai kaksi tapausta kaikkien näiden vuosien aikana. Silloin täytyy tietysti pohtia syytä, yrittää kaikkia konsteja, ja pahimmassa tapauksessa löytää varsalle sijaisemä. Silloin on hyvä jos löytyy tämmöinen ”kanaemo” tamma joka haluaa hoitaa omat ja vieraat varsat.”
Entä tammat kasvattajina, onko niissä eroja?
”Jotkut pitää varsan kovassa kurissa alusta lähtien, kun mamma syö ei häntä saa häiritä. Joidenkin kohdalla ihan toivoisi, että tamma komentaisi varsaa edes vähän, kun se antaa varsan hyppiä päälleen ja purra ja tehdä ihan mitä vaan.”
Hämälainen kertoo, että valtaosa tammoista on hyviä ja huolehtivia äitejä. Ja kaikkien vuosien ja satojen tammojen ja varsojen jälkeen hän sanoo:
”Joka kerta on aina hellyttävää ja liikuttavaa, kun kuulee sen tamman hiljaisen ja pehmeän hörhötyksen varsalleen. Se on ihan ainutlaatuinen ääni maailmassa”, kertoo Hämäläinen, itsekin kolmen lapsen äiti.
Hyvää äitienpäivää, neli- ja kaksijalkaiset äidit!