Hevosäitejä on joka lähtöön

Entä toinen ääripää, voiko tamma olla välinpitämätön varsastaan?

”Kyllähän sellaisiakin on, joita ei oma varsa paljoa kiinnosta. Usein ne ovat näitä nuoria ensikertalaisia, jotka on viettäneet aikaa kaverien kanssa. Enemmän ne huutaa kaverien perään kuin välittää varsastaan. Ja onhan joku 3-vuotias tamma itsekin ihan lapsi vielä”, kertoo Hämäläinen ja jatkaa: ”Joillakin tammoilla taas on niin vahva äidinvaisto, että ne yrittää haalia itselleen muidenkin tammojen varsat. Kun tamma yleensä vieroittaa varsan tissiltä siinä puolen vuoden jälkeen, nämä imettäisivät varsaa vaikka 5-vuotiaaksi. Olen nähnyt sellaisenkin tamman, joka karsinassa peitti ja piilotti aina varsansa oljilla, se suojeli sitä pedoilta siten. Ja jotkut tammat häärii koko ajan varsan ympärillä, vasta kun varsa alkaa leikkiä muiden varsojen kanssa, nämä tammat vähän rauhoittuu.”

Voiko tamma olla aggressiivinen omaa varsaansa kohtaan?

”Kyllä voi, mutta nämä tapaukset ovat äärettömän, äärettömän harvinaisia. Muistaisinko yhden tai kaksi tapausta kaikkien näiden vuosien aikana. Silloin täytyy tietysti pohtia syytä, yrittää kaikkia konsteja, ja pahimmassa tapauksessa löytää varsalle sijaisemä. Silloin on hyvä jos löytyy tämmöinen ”kanaemo” tamma joka haluaa hoitaa omat ja vieraat varsat.”

Entä tammat kasvattajina, onko niissä eroja?

”Jotkut pitää varsan kovassa kurissa alusta lähtien, kun mamma syö ei häntä saa häiritä. Joidenkin kohdalla ihan toivoisi, että tamma komentaisi varsaa edes vähän, kun se antaa varsan hyppiä päälleen ja purra ja tehdä ihan mitä vaan.”

Hämälainen kertoo, että valtaosa tammoista on hyviä ja huolehtivia äitejä. Ja kaikkien vuosien ja satojen tammojen ja varsojen jälkeen hän sanoo:

”Joka kerta on aina hellyttävää ja liikuttavaa, kun kuulee sen tamman hiljaisen ja pehmeän hörhötyksen varsalleen. Se on ihan ainutlaatuinen ääni maailmassa”, kertoo Hämäläinen, itsekin kolmen lapsen äiti.

Hyvää äitienpäivää, neli- ja kaksijalkaiset äidit!