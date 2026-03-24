Hevosasetuksen uusimman lausuntokierroksen anti on nyt luettu – aasien lajitoveriasiat ja pihaton pohjat ensi viikolla poliittisen johdon hyväksyntään

1.1.2026 voimaan astuneessa hevosasetuksessa todettiin muutostarpeita liittyen aasien sosiaalisiin suhteisiin, pihattoihin ja siirtymäaikoihin. Uusi lausuntokierros järjestettiin 2.2.-2.3. Tämä lausuntokierros on nyt tehty, asetuksen pitäisi tulla voimaan 1.4. tai mahdollisimman pian sen jälkeen.Mistä oli kyse? Vaadittiin asioita, jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Hyvinvointiasetus edellyttää, että hevosella on seuranaan toinen hevoseläin, ja aasilla nimenomaan toinen aasi. Käytännössä on kuitenkin ilmennyt, että aaseja ei ole.Lisäksi pihaton kiinteää pohjaa koskevaa vaatimusta on esitetty lievennettäväksi: jatkossa riittäisi, että pohja on kuiva, tasainen ja asianmukaisesti kuivitettu. Samalla korjattaisiin puutteita siirtymäsäännöksissä esimerkiksi ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksissa.Käytännössä lausunnoissa ilmeni muitakin muutostarpeita, vähän lausujasta riippuen. Lausujia on kaikkiaan 40, joista 14 yksityishenkilöiltä. Viimeksimainittujen lausuntoja MMM ei julkista, ellei lausuja sitä erikseen ole pyytänyt. MMM:n hankeikkunasta löytyvät kaikki julkaistut lausunnot sekä asian taustaa. Mitä tapahtuu seuraavaksi, MMM:n valmisteleva virkamies Terhi Simonen-Jokinen?"Olen lausuntokierroksen jälkeen tehnyt yhteenvedon, päivittänyt asetusta sekä muistiota palauteen perusteella sekä tehnyt vaikutusarviointia, jotka pyrin saamaan valmiiksi tällä viikolla. Aikatauluarvio on, että ehdotus etenee ensi viikolla virkajohdon ja poliittisen johdon hyväksyntään ja siitä edelleen käännettäväksi ja laintarkastukseen", Simonen-Jokinen kertoo. Lausujat ovat kiinnittäneet huomionsa muihinkin, kuin muutoksenalaisiin asioihin. Miten tähän suhtaudutaan?"Lausunnot tietysti saivat koskea mitä aihetta vaan asetuksessa, mutta tässä muutoksessa keskityttiin nyt niihin kysymyksiin, mitkä olivat muutoksen kohteena. Toki kaikki huomiot käytiin läpi ja niitä hyödynnetään esimerkiksi Ruokaviraston antaman ohjeistuksen tarkentamisessa."Hevosala tuo esiin alan ongelmatHevosalan toimijat korostavat alan huonoa jamaa ja heikkoa kannattavuutta ja sitä, mitä alati kiristyvät vaatimukset käytännössä merkitsevät. Erittäin kattavan lausunnon on laatinut uusi yhdistys Suomen Hevostalliyrittäjät, joka haluaakin, että sitä jatkossa kuunnellaan tämäntyyppisissä säädösvalmistelu hankkeissa..Suomen Hevostalliyrittäjien yhdistys on nyt perustettu. Suomen Ratsastajainliitto tuo voimakkaasti esiin turhautumisensa tilanteessa, jossa asetusvalmistelussa sidosryhmiä ei ole juurikaan kuultu: "Viimeistään asetuksen siirtymäaikojen päättyessä tulemme näkemään ennennäkemättömän määrän hevosalan yritysten ahdinkoa ja konkursseja", SRL lausuu. Aasiyhdistys lausuu luonnollisesti aaseista. Sen mielestä aasilla pitää olla seuranaan toinen aasi, mutta koska aaseja ei ole saatavilla, he puoltavat siirtymäaikaa. "Pidämme myös kohtuullisena, että aasin kaverina voi olla sen oma muulivarsa", Aasiyhdistyksestä kommentoidaan. Mitä muihin lausujiin tulee, melko yleisesti aaseille katsotaan riittävän lajitoveriksi kaikki aasi-hevosristeytykset ja jopa hevoset, ja joka tapauksessa uudelle vaatimukselle tarvitaan riittävän pitkä siirtymäaika. Enemmän mielenkiintoa herättivät varsomiskarsinat, vedensaanti ja pihatot.Suomenhevosliitto toteaa varsomiskarsinoiden tilavaatimusten johtavan käytännössä varsomisten puolittumiseen ja jo nyt rodussa on usena vuonna jääty alle kriittisen tuhannen syntyneen varsan."Tämä tullee näkymään jo kevään 2026 astutuspäätöksissä ja siten vaikuttamaan suomenhevoskannan ylläpitämiseen riittävän korkealla tasolla."Pihattojen kohdalla maapohja ja kolmiseinäisyys ovat monen lausujan mielestä riittävä vaatimus. Suomen Hippos katsoo, että kolmeseinäinen pihatto riittää, mikäli pihaton oviaukkoon voidaan järjestää riittävä ja toimiva tuulensuoja. Eläinlääkäripraktikot pitävät hyvänä pihattojen pohjaa koskevaa muutosehdotusta, jossa kiinteä pohjan vaatimus korvattaisiin vaatimuksella kuivasta ja tasaisesta pohjasta. Heidän mukaansa kiinteä, mahdollisesti valettu pohja ei lisää suoraan hyvinvointia vaan on merkityksellisempää vaatia, että pohja on hyvin huollettu, edellä mainituin sanoin kuiva ja tasainen.Varsomiskarsinan tilavaatimusta praktikot ehdottavat tarkasteltavaksi tamman ja varsan tilatarpeen näkökulmasta eikä kahden täysikokoisen hevosen ryhmäkarsinana.Hevostietokeskus kannattaa puolestaan pihattoihin kiinteää pohjaa ja neljää seinää: ”Pihatossa on oltava kiinteä pohja, katto ja neljä seinää, jotka eivät ole avoimia seinän alaosasta.” Osa lausujista on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen kommentoidakseen tarvetta koko asetuksen uudelleenarviointiin, osa haluaa estää tällaisen jo etukäteen.MTK viittaa jo aiempaan lausuntoonsa ja toteaa, että asetus edellyttää jatkokehittämistä ja tarkennuksia ja kokonaisvaltaista uudelleentarkastelua hevosalan tulevaisuuden mahdollistamiseksiSeura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta lisäsi omaan lausuntoonsa tekstiä myös varsinaisen lausuntopyynnön ulkopuolelta, mutta halusi tästä huolimatta korostaa, "ettei näe tarvetta hevosasetuksen laajempaan avaamiseen"..LausujatMaa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK rySuomenhevosliitto rySuomen Hevostalliyrittäjät ryRuokavirastoKymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ryVarsinais-Suomen Hevosjalostusliitto rySuomen Eläinlääkäriliitto rySuomen Ravivalmentajat ryPDFSuomen Ravihevoskasvattajat SRHK ryLuontohetki rySuomen eläintenkouluttajat rySuomen Ravivalmentajat ryHämeen Hevosjalostusliitto ryLaatukavio OySuomen Eläinlääkäripraktikot ryPohjanmaan Hevosjalostusliitto ryPohjois-Karjalan hevosjalostusliitto ryKeski-Suomen Hevosjalostusliitto rySuomen Hippos ryEläinten hyvinvointikeskus EHKSatakunnan alueen hevosjalostusliitto rySuomen Hevostietokeskus rySeura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaSuomen Ratsastajainliitto rySuomen Hevosurheiluliitto rySuomen aasiyhdistys ry