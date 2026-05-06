Hevosasetus on nyt valmis – "Huomiot hevoskasvatuksen tilasta olivat oleelliset valmistelun kannalta"

Valtioneuvosto hyväksyi hevosten hyvinvoinnista annetun asetuksen muuttamisen, kun maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin vappuaattona 30.4. allekirjoittama asetus astuu voimaan 7. päivä toukokuuta.Asetus astui jo voimaan vuoden vaihteessa, mutta osaa siitä muutettiin helmi-maaliskuussa järjstetyn uuden, lyhennetyn lausuntokierroksen perusteella. Valmisteleva virkamies Terhi Simonen-Jokinen kertoo, että erityisesti hevosjalostusliitot vaikuttivat lopputulokseen.Keskeistä on, että aaseille tulee velvollisuus pitää lajitoveri, pihattojen rakenteille asetetaan aiempaa täsmällisemmät vaatimukset ja tamman sekä varsan yhteiskarsinoille määritellään vähimmäiskoot. Muutoksille annettiin kuitenkin useiden vuosien siirtymäajat, jotta tallit ehtivät tehdä tarvittavat muutokset. Myös joitakin sanamuotoja korjattiin..Asetus voimaan 7.5. Muutosasetus ja muistio ovat nähtävissä MMM:n sivuilla hakusanoilla: valtioneuvoston asetus hevosten hyvinvoinnista annetun asetuksen muuttamisesta .Esimerkiksi aasien lajitoverivaatimukseen säädetään siirtymäaika, jolloin aasilla tulee olla lajitoveri 1.1.2028 alkaen. Poikkeuksena hyväksytään lisäksi, että hevosen ja aasin risteymä voi toimia aasitamman lajitoverina, jos kyseessä on sen oma jälkeläinen.Pihattojen pohjaa koskevia vaatimuksia täsmennettiin siten, että pihaton pohja voi olla maalattia, kunhan se on tasainen ja kuiva. Vaatimus pihattojen neliseinäisyydestä astuu voimaan vasta siirtymäajan jälkeen, 1.1.2028 alkaen.Tamman ja sen vieroittamattoman varsan yhteiskarsinalle säädetään uudet vähimmäispinta-alavaatimukset sekä niitä koskeva siirtymäaika. Samalla pihattojen ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksia koskeva siirtymäaika yhtenäistettiin yhteiskarsinoiden siirtymäajan kanssa alkamaan vuoden 2033 alusta. Yli 170-senttisten hevosten karsinoiden uusia tilavaatimuksia tulee noudattaa 1.1.2036 alkaen.Simonen-Jokinen kertoo, että viimeisimmällä lausuntokierroksella nousi erityisesti esiin alueellisten hevosjalostusliittojen ”toisiaan tukevat lausunnot”. ”Erityisesti huomiot hevoskasvatuksen tilasta sekä tarpeet tamman ja varsan yhteiskarsinan koon määrittelystä olivat oleelliset valmistelun kannalta”, hän kertoo. Simonen-Jokinen muistuttaa, että yleisesti ottaen sidosryhmien odotettiin tuovan edustamiensa tahojen näkemykset koostetusti käsiteltäväksi.MMM:n muistiossa on tarkasteltu Hevostalous lukuina -julkaisua, jonka mukaan vuodesta 2019 vuoteen 2024 suomessa syntyneiden lämminveristen ravihevosten määrä on laskenut 967 varsasta 697 varsaan, suomenhevosten 1032 varsasta 889 varsaan sekä ratsu- ja ponivarsojen 909 varsasta 808 varsaan. Suuntauksen katsottiin jatkuvan laskevana. ”Useammassa lausunnossa tuli esiin toive saada pihatoiden rakenteille, esimerkiksi oviaukkojen koolle tarkempaa sääntelyä. Pihaton rakenteista ei lähdetty pohjaa koskevaa kirjausta luukuunottamatta säätämään voimassa olevaa asetusta tarkemmin”, Simonen-Jokinen toteaa.Osa lausujista otti viimeisimmällä kierroksella esiin muitakin, kuin lausunnonalaisia asioita. Näitä asioita ei asetukseen enää tässä vaiheessa lisätty, mutta niistä voi olla hyötyä Ruokavirastolle, joka vastaa asetuksen soveltamisen ohjauksesta.”Niistä voi olla apua ohjeistuksen selkeyttämisestä, esimerkiksi pihaton seinien ja oviaukkojen rakenne ja niihin liittyvät yhtenäiset tulkinnat”, Simon-Jokinen avaa.Hevosala kokee, että tähän asetukseen vaikuttaminen ei mennyt niin kuin olisi pitänyt.”Tästä muutosasetuksesta sekä voimassa olevasta asetuksesta ihan jokainen suomalainen on saanut lausua”, Simonen-Jokinen toteaa. ”Lisäksi voimassa olevaa asetusta valmisteltiin laaja-alaisessa työryhmässä, jossa olivat keskeiset sidosryhmät edustettuna ja samoilta sidosryhmiltä pyydettiin ennen lausuntokierrosta kommentit myös muutosasetuksesta.”