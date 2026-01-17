Hevosten oma 112 – "Jokaisessa tilanteessa pitäisi itse pystyä pysymään rauhallisena"

Hevonen on tapaturmille altis eläin, ja niiden kanssa aina sattuu ja tapahtuu kaikille osapuolille. Sen takia jokaisesta tallista tulisi löytyä tarvikkeet ja osaaminen sekä hevosten että ihmisten tyypillisempiin ensiapua vaativiin tilanteisiin..”Ensiapua voisi miettiä niin, miten toimii tilanteessa, jossa jotakin on sattunut. Hevosten kanssa on myös hyvä tiedostaa se, mitä kyseisessä tilanteessa voi tehdä tallilla itse ja missä vaiheessa tarvitaan eläinlääkärin apua”, Laukaan Hevosklinikalla eläinlääkärinä työskentelevä Pihla McLean aloittaa..”Yleisimpiä asioita, missä hevonen tarvitsee ensiapua, ovat haavat, ähkyt, akuutit ontumat ja turvotukset sekä silmävammat.”.McLean korostaa sitä, että ensiapua vaativissa tilanteissa kaikki tavarat olisivat helposti saatavilla sekä tarvikkeet olisivat tarkastettu, että kaikkea tarvittavaa löytyy..”Se on myös tärkeää, että kaikki tallilla käyvät ihmiset tietävät, missä ensiapulaukku tai -kaappi tallilla sijaitsee, ettei tarvikkeita tarvitsisi ruveta etsimään akuutissa hetkessä. Lisäksi kaikkien tulisi myös tietää, miten eri ensiaputarvikkeita käytetään. Päivystävän eläinlääkärin, oman eläinlääkärin sekä lähiseudun klinikoiden puhelinnumerot olisi myös hyvä olla näkyvillä, jos tallilla joku kerta sattuukin olemaan joku ulkopuolinen henkilö hoitamassa hevosia”, McLean luettelee..Hevosen ensiapua vaativan tilanteen protokolla riippuu Mcleanin mukaan siitä, millaisesta tilanteesta on kysymys..Kaikille tilanteille on kuitenkin yhteistä se, että jokaisessa tilanteessa pitäisi pyrkiä pysymään rauhallisena..Pihla McLean sanoo, että hevosen haavanhoitoa varten tallissa olisi hyvä olla tila, jossa haavoja on mahdollista hoitaa turvallisesti ja kunnolla. .”Kaikissa talleissa ei ole käytössä pesupaikkaa, mutta kuiva paikka pitäisi ainakin olla. Haavanhoito aloitetaan siitä, että se katsotaan läpi, ja ympäriltä olisi hyvä ajaa karvat pois, jos se on mahdollista. Haavaa pitäisi pystyä arvioimaan, onko se niin iso, että sitä pitäisi tikata vai onko se enemmän nirhauman tyyppinen. Haava pitäisi pystyä myös puhdistamaan”, McLean toteaa..”Lisäksi haavojen kanssa on hirmu oleellista se, että vaikka kyseessä olisikin vain pieni haava, niin haavojen kanssa tulisi aina käyttää hanskoja. Haava on aina arvioitava sijainnin perusteella, onko siinä riskiä nivelen tai jännetupen tulehdukselle. Ne tapaukset vaativat eläinlääkärin arvion ja hoidon pikimmiten. Jos haava vuotaa hirveän paljon verta, silloin se pitäisi saada tyrehtymään ja laittaa siihen sidettä tai muuta päälle. Sellaisissa tilanteissa tarvitaan usein eläinlääkäri paikalle.”.Hevosen jalan ollessa turvoksissa tai hevosen ontuessa McLean kehottaa ensin kopeloimaan jalka läpikotaisin..”Sen takia olisikin hyvä, että ihminen olisi käynyt jalkaa ja sen rakenteita läpi, kun se on terve. Silloin jalasta olisi jonkinlainen näppituntuma ja erot normaaliin tilanteeseen olisi paremmin huomattavissa. Jos jalan turvotus on jännealueella, silloin siinä tilanteessa ei ole vielä hirveän isoa hätää. Sellaisessa tilanteessa lepo on aina tärkeintä, ja jalan ultraaminen kannattaa ajoittaa vasta viikon päähän, jotta akuuttiturvotus olisi laskenut”, McLean neuvoo..”Jos jalka on akuutisti turvoksissa jännealueelta, niin ultraamisesta ei ole siinä kohtaa vielä suurta hyötyä, kun silloin siinä ei näe jalan rakenteita luotettavasti. Usein turvotuksien kanssa pärjää hyvin pitkälle ensiapuna kylmäämällä ja levolla tai vaihtoehtoisesti kävelytyksellä riippuen vähän tilanteesta, mahdollisesti myös eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti kipulääkityksellä. Turvottavaa jännettä ei kannata heti saman tien viemään klinikalle ultrattavaksi, koska he ohjeistavat siellä kumminkin tulemaan viikon päästä uudestaan.”.Jos hevosella on epäily ähkystä, McLean kehoittaa kutsumaan eläinlääkärin paikalle aina samantien..”Jos hevosen vointi sen sallii, hevosta voi kävelyttää eläinlääkäriä odotellessa. Jos taas hevonen on kovin kipeä, silloin ei missään nimessä kannata väkisin lähteä kävelyttämään. Tärkeää on myös se, ettei hevoselle anna mitään kipulääkettä itse, jotta lääke ei peitä mitään hevosen oireita eläinlääkärin tullessa paikalle. Siinä kohtaa hevoselle ei anneta myöskään mitään heinää tai muutakaan rehua, vaan ensimmäisenä pyydetään eläinlääkäri paikalle, ja tilanteessa edetään hänen ohjeidensa mukaan”, McLean kertoo..”Ähky ajatellaan aika herkästi niin, että se tarkoittaa sitä, ettei hevonen tee lantaa. Kuitenkin ähky on termi, joka tarkoittaa yleisesti vatsaontelon kiputilaa. Sen takia siellä voi olla monta muutakin aiheuttajaa kuin vain ummetus. Hevosella voi olla ähky myös silloin, kun se tekee lantaa.”.Silmävammat ovat McLeanin mukaan sellaisia, että ne vaativat käytännössä aina eläinlääkärin arvion ja mahdollisimman nopeasti..”Vaikka tilanne ei näyttäisi juuri sillä hetkellä pahalta, silmien kanssa tilanne voi eskaloitua hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi jos hevonen pitää silmäänsä kiinni, voi se olla merkki silmän haavasta. Silmät voivat mennä nopeasti huonoon kuntoon, ja sen takia ne pitäisi päästä näkemään saman vuorokauden aikana. Silmävammoihin tulisi aina saada eläinlääkärin arvio, eikä niitä kannata jäädä ikinä katsomaan ja odottelemaan, sillä ne voivat pahentua tosi akuutisti tai sitten voi tapahtua jotain peruuttamatonta, jos eläintä ei hoideta ajallaan”, McLean sanoo..Tallin ensiapukaapista tulisi löytyä ehdottomasti lämpömittari, sakset, pinsetit, otsalamppu, pieni klippauskone, erilaisia sidetarpeita, kumihanskoja, ilmastointiteippiä, puhdistusainetta sekä keittosuolaliuosta haavojen huuhteluun. Lisäksi kaapissa voisi olla myös jokin haavaspray tai -salva, jolla haavaa voi suojata..”Klipperillä ajetaan haavan ympäriltä karvat pois, ja haavoja tulisi aina käsitellä hanskat kädessä. Sidetarpeita tulisi olla monenlaisia, jotta niillä voi tehdä hauteita ja niillä voi myös suojata pienempiä haavoja. Otsalamppu on myös hyvä sen takia, jos tarvitsee enemmän valoa, että sen kanssa kädet jäävät vapaaksi verrattuna esimerkiksi puhelimen valoon”, McLean luettelee..”Joka tallilla olisi hyvä olla myös stetoskooppi, jolla pystyy kuuntelemaan sekä sykettä että suolistoääniä. Stetoskoopin käyttöön olisi hyvä tutustua, miten sillä kuunnellaan ja millaisia ääniä sieltä kuuluu ja tulisi kuulua. Jos stetoskoopin käytöstä on epävarma, eläinlääkärit kyllä neuvovat sen käytöstä kysyttäessä. Stetoskoopin voi ostaa muun muassa hyvin varustetusta hevostarvikekaupasta.”.McLean vinkkaa myös kirjoittamaan ylös elimistön toiminnan viitearvoja..”Ensiapukaapin ovessa voisi olla ylhäällä hevosen normaaliarvot, kuinka paljon on lämpö, syke ja hengitystiheys. Esimerkiksi hevosen normaali leposyke on välillä 20–40. Jos hevosella ähkyssä syke alkaa nousemaan yli 60, silloin kyseessä on jo hevosen kannalta vakava tilanne. Senkin takia tärkeimmät viitearvot olisi hyvä olla ylhäällä, koska akuuttitilanteessa sellaisia arvoja voi olla hankala muistaa.”.Ensiapukaapista tulisi löytyä ihmisille ainakin haavanhoitotarvikkeet, kylmäpakkauksia ja laastareita sekä särkylääkettä..McLeanin mukaan jokaisen hevosten kanssa tekemisissä olevan henkilön tulisi osata mitata hevoselta lämpö sekä tavallisimpia haavan hoidon menetelmiä..”Se on hirmu oleellista, koska pieniä ja isoja nirhaumia tulee jatkuvasti jonkinlaisia. Ne pitää osata hoitaa oikein, jotta hevonen paranisi niistä mahdollisimman hyvin ja nopeasti.”.McLean kehottaa myös, että jokaisen henkilön olisi hyvä osata myös mitata sykettä, vaikka stetoskooppia ei olisikaan saatavilla..”Sykettä voi kokeilla leukaperistä kokeilemalla pulssia tai ihan kämmenselällä voi tunnustella kainalosta sykettä. Sykkeen nouseminen voi kertoa heti ähkystä tai jostakin muusta hevosen kiputilasta. Hevosen syke ei normaalissa lepotilanteessa ole käytännössä koskaan yli 40”, McLean kertoo..”Esimerkiksi ähkyssä, jos hevosen syke alkaa nousemaan yli 60, silloin kyseessä on hevosen kannalta jo aika vakava tilanne. Jos hevosen sykettä vertaa ihmiseen, ja sykkeen ollessa 70 ajattelee, että hevosta vähän jännittää, on jo pahasti väärässä. Niin korkea leposyke on hevoselle vakava tilanne.”.Kaviopulssin tunnusteleminen on McLeanin mukaan monille aika vieras asia..”Haluaisin rohkaista kaikkia pyytämään, että heille näytettäisiin, miten kaviopulssia tunnustellaan, jos se vielä ole tiedossa. Esimerkiksi kaviokuumeessa ja kaviopaiseessa kaviopulssilla on kuitenkin selkeä rooli. Kaviopulssista saa ainakin tietoa siitä, että vika löytyy kaviosta”, McLean neuvoo..”Kuuluu meidän työnkuvaan myös ohjeistaa asiakkaita hevostensa kanssa, ja rohkaisen kysymäänkin matalalla kynnyksellä neuvoa ensiaputilanteiden varalle. Tässä kohtaa voisi perinteisesti todeta, ettei tyhmiä kysymyksiä ole.”.Ensiaputilanteisiin liittyy erinäisiä aikamääreitä..”Ähky, silmät ja tikattavat haavat ovat saman päivän aikana hoidettavia asioita, eikä niiden kanssa pitäisi ikinä jäädä odottelemaan. Toisaalta taas esimerkiksi jalan turvotukseen ensiapu on ensisijaisesti lepoa ja kylmää. Kaviokuume-epäilyssä eläinlääkärin pitää käydä toteamassa tilanne paikan päällä. Jos hevosella on akuutisti oireileva kipeä kaviokuume, sitä ei lähtökohtaisesti lähdetä kuljettamaan silloin klinikalle, vaan tilanne pitää ensin saada rauhoittumaan, jotta hevosta voi kuljettaa ja siirtää”, McLean painottaa..”Ähkyt ovat pääasiassa onneksi sen verran lieviä, että usein ne saadaan eläinlääkärin avulla kotona hoidettua. Kuitenkin yleensä, jos hevonen ei vastaa kipulääkkeeseen tai tilanne jatkuu, silloin hevosta tulisi lähteä viemään klinikalle tai Viikkiin Yliopistolliseen Hevossairaalaan. Leikkaushoitoa vaativien hevosten kanssa ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin lähteä kohti Helsinkiä.”.Yleisesti McLean toteaa, että hevosen karsinakäyttäytymisestä näkee päällisin puolin, miten hevonen voi..”Varsinkin klinikalla yöpyessään se on hirveän olennaista, miltä hevosen karsina näyttää aamulla yön jälkeen. Karsinasta näkee suoraan, kuinka paljon hevonen on tehnyt lantaa, onko se pissannut, onko se syönyt ja mahdollisesti, jos hevosella on ämpärijuotto, kuinka paljon se on juonut. Lisäksi karsinasta yleensä näkee myös sen, onko hevonen ollut yön aikana levollinen vai rauhallinen ja onko se ollut makuullaan. Pelkästään karsinan perusteella voi saada hyvin paljon tietoa hevosen senhetkisestä hyvinvoinnista, kun se tehdään päivittäin”, McLean päättää..Hevosklinikat SuomessaAitoVet, KouvolaEläinklinikka Takala, NurmoHeppalääkäri, KiikoinenHevosklinikka Anivet, TurkuHevosklinikka Equivet, EspooHevosklinikka KuopioHevosklinikka Laukaa, VihtavuoriHevoslääkärikeskus Hippomedi, PiikkiöHyvinkään HevossairaalaKaakon Tallilääkäri, ParikkalaKangasalan HevospraktiikkaKymenlaakson Hevosklinikka, KouvolaLänsi-Uudenmaan Hevosklinikka Oy, SiuntioMVet Seinäjoki, SeinäjokiNikulan Hevosklinikka, KaustinenOulun HevosklinikkaPaippisten eläinklinikka Porvoon Hevosklinikka Oy, AskolaPrePro Oy, ForssaMikkelin HevosklinikkaRovaniemen HevosklinikkaTalliklinikka, EspooTampereen Hevosklinikka, TampereValkeakosken eläinsairaala Profivet, KärjenniemiYliopistollinen Eläinsairaala, HelsinkiYpäjän HevossairaalaWHG Equine, UusimaaLähde: https://www.hippos.fi/vastuullisuus/hevosen-hyvinvointi/hevosklinikat/