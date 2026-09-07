Hevosvoimat jylläsivät Vuojoen kartanon pellolla – Tuohivirsu näytti osaamistaan

Vuojoen kartanon pellolle oli kokoontunut runsaasti yleisöä seuraamaan, kuinka kahdeksan valjakkoa mitteli mestaruustitteleistä kolmessa eri sarjassa. Yksikkö- ja parisarja on suunnattu suomenhevosvaljakoille, joilla saa kyntäjän lisäksi olla ohjastaja erikseen. Avoimeen sarjaan saavat ottaa osaa kaikenrotuiset hevoset sekä kaikenkokoiset joukkueet.Kyntö ei ole vain voimalaji, vaan vaaditaan myös taitoa. Suoritusten alussa arvostellaan aloitusvaon suoruus, syvyys, leveys ja puhtaus, sekä harjan korkeus ja ulkonäkö. Kyntämisen edetessä arvostellaan vaon suoruus, syvyys ja leveys, lopuksi viilujen tiiviys ja tasaisuus, lopetusvaon valmistelu, lopetusvako, päiste, sekä valjastaminen ja ajo. Tänä vuonna puidun kaurapellon kyntämiseen ja sen arvosteluun toi haastetta se, että paikka paikoin peltoon oli jäänyt laossa ollutta pitkää olkea, joka pyrki takertumaan auraan.Yksikkösarjan voittajana palkittiin tasaisen hyvän pisterivin eri arvostelukohdista saanut 15-vuotias Tuohivirsu, joka kilpaili mestaruudesta yhdeksättä kertaa. Kyntäjä Ilkka Lemmetyn mukaan ruunan paras ominaisuus onkin tasainen suorittaminen ja tekeminen. Vahvana hevosena Tuohivirsu veti parihevosille tarkoitettua auraa. Se sopi myös kyntäjälle hyvin, koska ison auran kurjissa ollessa pitkän miehen ei tarvitse olla kyyryssä..Vain kahdella pisteellä voittajalle hävinneellä Hotlerilla oli perässään pienempi aura, minkä ansiosta eteenpäinpyrkivän hevosen menoa pidätellen ohjastaja sai sen ottamaan kyntötyöhön edullista niin sanottua puoliaskelta. Kolmannella sijalla palkittiin voittaja Tuohivirsun poika Karu Veto, joka osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa avoimessa sarjassa. Koska kyntö on hevoslähtöinen kilpailulaji, omistaja Saana Wickstrandin sallittiin kävellä hevosen vierellä sitä rohkaisten..Hevoslähtöisyys näkyi erityisesti avoimessa sarjassa. Työhevosharrastajien joukkue osallistui shetlanninponi Missilillä, jonka kynnettäväksi oli annettu lyhyempi ja kapeampi, kokonaisuutena yli puolet pienempi alue kuin hevosvaljakoille. Joukkueessa oli kuusi henkilöä, jotka olivat yhdessä harjoitelleet kyntämistä edellisenä iltana. Kyntäjää vaihdettiin välillä, ohjastaja pysyi samana, ja ponia taluttava omistaja toppuutteli turhankin reippaasti etenevää vetoponia.”Tää on sen mielestä liian helppoa”, analysoi joukkueen valmentaja Tanja Lundstedt väkivahvaa ponia..Ensimmäistä kertaa oli edellisenä päivänä kyntämistä harjoitellut myös kuusivuotias ruuna Jukravita. Sille oli huomaavaisesti annettu reunimmaisin sarka reilulla välillä seuraavaan kilpailijaan. Ruuna onnistui tekemään kohtalaisen suoran aloitusvaon, eikä siltä tällä kertaa vaadittukaan enempää.”Näin ilmoituksen missä kehotettiin kokemattomampiakin tulemaan ja kun kyselin etukäteen, niin kovasti kannustettiin tulemaan”, yllytyshulluksi tunnustautuva omistaja Marjo Iso-Jaakkola kertoi.Edellisen illan harjoituksissa Jukravita oli ollut enemmän kiihdyksissään, mutta kun kilpailupäivänä tiimiin saatiin virolainen mestarikyntäjä Vello Tamm, ruuna suhtautui jo eri tavalla hommaan. Työajokokemusta sillä ei vielä ole, mutta Iso-Jaakkolan mukaan sillä on oikeat ominaisuudet: se on rauhallinen, nopea oppimaan uusia asioita, eikä hätkähdä äänistä tai aisojen kolinasta jalkoihin. Valjakon tavoitteena on osallistua ensi vuonna tosimielellä ja harjoitella vetovoimaa.”Kyllä me halutaan jatkaa tätä, kun on kiva tämä porukka, ja kannustetaan. Ja Vello lupasi ensi vuonna tulla voittamaan tämän kanssa”, ilmoitti Iso-Jaakkola. Seuraavaksi Jukravita on suuntaamassa tykinvetoa harjoittelemaan Niinisalon tykkivaljakkoon..Parivaljakkosarjan voittajilla E.V. Kenraalilla ja Hallanvaaralla on takanaan lähes yhtä pitkät perinteet kuin koko kilpailulla, sillä edellinen on osallistunut 14 ja jälkimmäinen 16 kertaa.”He tietävät jo tän homman, kun tullaan tänne niin ovat että jahah, taas joutuu töihin”, ohjastaja Maria Lehtonen naurahti.Nyt ruunat siirtyvät eläkkeelle kilpakynnöstä – Lehtosella ja kyntäjä Raili Mäki-Jaakkolalla on kasvamassa nuori percheronpari työn jatkajiksi..TuloksetYksiköt1. Tuohivirsu 89,6 p. kyntäjä Ilkka Lemmetty, ohjastaja Anette Menander, omistaja Tanja Lundsten2. Hotleri 87,6 p. kyntäjä Mikko Uusimäki, ohjastaja Jarmo Korkeaniemi, omistaja Jarmo Korkeaniemi3. Karu Veto 72,5 p. kyntäjä Teija Ranin, ohjastaja Johanna Wickstrand, omistaja Saana WickstrandParit1. Hallanvaara ja E.V. Kenraali 83,4 p. kyntäjä Raili Mäki-Jaakkola, ohjastaja Maria Lehtonen, omistajat Jarmo Varjonen ja Ellinoora Kajander2. Vinpotar ja Luomuksen Lahja 74,8 p., kyntäjä Pentti Tiihonen, ohjastaja Matti Makkonen, omistaja Matti MakkonenAvoin sarja1. Gunnar ja Ludvig 92,6 p., kyntäjä ja ohjastaja Sami Lappalainen, omistaja Sinebrychoff2. Missil 67,7 p., kyntäjä ja ohjastaja Työhevosharrastajien joukkue, omistaja Satu Sumia3. Jukravita 12 p., kyntäjä Vello Tamm, ohjastaja Marjo Iso-Jaakkola, omistaja Marjo Iso-Jaakkola