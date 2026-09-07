Useasti hopealle jäänyt Tuohivirsu vei voiton vanhasta kilpakumppanistaan Hotlerista ja voitti ensimmäisen SM-kultansa.
Useasti hopealle jäänyt Tuohivirsu vei voiton vanhasta kilpakumppanistaan Hotlerista ja voitti ensimmäisen SM-kultansa.Kuva: Taru Granat
Hevosenpito

Hevosvoimat jylläsivät Vuojoen kartanon pellolla – Tuohivirsu näytti osaamistaan

Eurajoen kotiseutuyhdistyksen järjestämät hevoskynnön SM-kisat järjestettiin tänä vuonna 20. kerran.
Julkaistu
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Hevoskynnön SM
Tuohivirsu
Hallanvaara
E.V. Kenraali
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