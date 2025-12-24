Jouluna vanhakin nuortuu, mutta vuoden vaihteessa Papu kääntyy 36-vuotiaaksi.
Jouluna vanhakin nuortuu, mutta vuoden vaihteessa Papu kääntyy 36-vuotiaaksi. Kuva: Leena Alerini
Hevosenpito

Muistin Pojan jouluaatto on tarhapäivä muiden joukossa

Alvettulan suomenhevonen kääntyy kohta 36.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi