Kuvassa kolibakteereita suolistosta. Kun kolibakteeri joutuu väärään paikkaan, se voi aiheuttaa tulehduksen. Jos antibiootit eivät siihen tehoa, tilanne muuttuu vaikeaksi. Kuva: Pixabay

Hevosenpito

Hyvin pidetty hevonen tarvitsee antibioottia harvemmin

Antibioottiresistenssi on sanana kokenut inflaation. Se on suuri harmi, sillä ilmiö sanan takana on todellinen uhka. Antibiootti on hevosen suolistolle aina uhka. Vaihtoehtona kannattaa suosia hyvää hoitoa ja hevosenpitoa, oikeanlaista ravintoa, puhtautta ja rokottamista.