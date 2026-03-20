Hyvinkäällä kaikki sujuu, vaikka omistajat ovat etätöissä Espanjassa

Hyvinkääläisen Stable Novan omistajat Janne Ruskeeniemi ja Hanna Harjuvaara ovat viettäneet jälleen talvea Espanjassa etätöitä tehden. Ruskeeniemi on myös kisannut Espanjan kansallisissa luokissa. Pariskunnalla on mukana kolme hevosta."Kyllä, kolme, mutta vain yksi, 7-vuotias Chacou Berry (Chacfly PS – Candillo) on ollut kisakunnossa. Yhdellä hevosella on suolisto-ongelmat jatkuneet ja toisella on jalkaongelmia, se onkin jo vähän ikäänkuin eläkkeellä."Ruskeeniemi on erittäin tyytyväinen Espanjan kansallisiin kisoihin. Hän kertoo että luokissa on paljon startteja, taso on korkea ja kisajärjestelyt ja kisapaikat aivan erinomaisia."Ja meille sopii paremmin tämä viikonloppukisaaminen, kun arkena tehdään töitä. Tämä uusin nuori hevoseni on vähän kyttääjä, se vaatii vielä paljon aikaa ja ulkoiluttamista kisoissa. Se tuli meille Saksasta toukokuussa, mutta oli silloin kilpaillut vain vähän.". Pariskunta on ollut poissa kotitalliltaan jo kuukausia, miten Novassa pärjätään?"Kaikki on siellä tosi hyvin. Me ollaan kokeiltu tätä puolihoitotallia jo kesästä lähtien ja asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä. Keskusteltiin verottajan kanssa siitä, miten tämä olisi paras toteuttaa, niin että kaikki menisi by the book. Ja saatiin neuvo että asiakkaat voivat varata tallivuoroja, jotka he itse tekevät, ja sitten he laskuttavat niistä tuntihinnan. Ja se summa vähennetään sitten karsinavuokrasta. Nyt kun taloudellinen tilanne on kaikkialla haastava, niin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että ovat voineet itse vaikuttaa karsinavuokraan. Joka meillä on maksimissaan 800 euroa, ja kuten sanottu, sitä voi alentaa."Ruskeeniemi ja Harjuvaara ovat näillä näkymin Espanjassa huhtikuun loppuun, sitten suunta on kotimaan kisakentille.