Hampaat, nuo murheenkryynit hevosilla Kuva: Anu Leppänen

Hevosenpito

Jos hevonen jättää hammasvaivojen takia syömättä kokonaan, tilanne voi olla jo paha

Hevosten hampaita hoidetaan nykyään aivan eri lailla kuin 20 vuotta sitten. Uutta tietoa on saatu ja tässä asiassa tieto on lisännyt tuskaa. Hampaissa on monenlaisia ongelmia.