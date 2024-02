Kaviopaise on kivulias, mutta mieleinen diagnoosi: "Paiseen avaukseen tarvitaan hyvä seppä, hyvä puukko ja kaviopihdit"

Jos kaviopaisetta ei avata, ne voivat olla kohtalokkaitakin. Mäkelä on sen verran pitkän linjan eläinlääkäri, että niitäkin on ehtinyt osua kohdalla. Hän kertoo, että useimmiten vakavissa tapauksissa kyse on siitä, että hevonen on ollut laitumella ja ontuma on jäänyt hoitamatta pidemmäksi aikaa. Silloin kaviopaise voi aiheuttaa kavioluun bakteeritulehduksen. Bakteeritulehdus voi vaurioittaa pahasti kavioluuta ja hevonen saatetaan joutua lopettamaan toivottaman ennusteen takia.